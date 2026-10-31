باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که درگیری میان پلیس و معترضان امروز (شنبه) در پاریس، هم‌زمان با تجمع مردم در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، آغاز شده است.

گفته شده پس از آنکه نیرو‌های پلیس هدف پرتاب اشیاء، از جمله مواد آتش‌زا و آتش‌بازی قرار گرفتند، تنش‌ها افزایش یافت. پلیس نیز در واکنش از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد حدود ۳۲۰ هزار نفر در شهر‌های مختلف این کشور در تظاهرات شرکت کردند؛ این در حالی است که اتحادیه‌های جوانان شمار معترضان در سراسر فرانسه را نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر برآورد کردند که از این تعداد، ۲۰۰ هزار نفر در پاریس حضور داشتند.

اعتراضات اخیر در فرانسه از اواسط ماه گذشته میلادی و با اعتصاب معلمان و تجمع دانش‌آموزان در اعتراض به کمبود معلم، فرسودگی مدارس، کلاس‌های شلوغ و ضعف امکانات آموزشی آغاز شد. این اعتراضات ابتدا در حومه پاریس شکل گرفت و به‌تدریج به شهر‌های دیگر گسترش یافت. با پیوستن اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان و گروه‌های اجتماعی، دامنه مطالبات نیز فراتر از مسائل آموزشی رفت و موضوعاتی مانند افزایش هزینه‌های زندگی، گرانی سوخت، کاهش قدرت خرید، ضعف خدمات عمومی و وضعیت نامناسب اقتصادی را دربر گرفت.

اواسط ماه جاری میلادی، اعتراضات به اوج خود رسید و به خشونت‌های گسترده‌ای در چندین شهر فرانسه انجامید. در جریان این ناآرامی‌ها، گروه‌هایی از معترضان با پلیس درگیر شدند، صد‌ها فروشگاه و واحد تجاری غارت شد و شماری از ساختمان‌های عمومی به آتش کشیده شدند.

منبع: بریکینگ نیوز / گاردین