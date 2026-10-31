دیدار تیم‌های فوتبال بایرن مونیخ و دورتموند در هفته هشتم بوندسلیگا آلمان با تساوی به پایان رسید.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته هشتم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه خانگی خود آلیانز آرنا میزبان رقیب دیرینه خود دورتموند بود.

در ابتدای بازی مراسمی برای تقدیر از هری کین ستاره انگلیسی بایرن مونیخ که برنده توپ طلای ۲۰۲۶ شده است در ورزشگاه برگزار و او به شدت مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

 

 

هری کین

هری کین

پیروزی برای هر ۲ تیم به دلیل رقابت شانه به شانه شان در صدرجدول حائز اهمیت بود و به همین دلیل بازی از ابتدا تهاجمی آغاز شد.

در دقیقه ۳۴ جوب بلینگام دروازه بایرن مونیخ را باز کرد، اما این گل مردود اعلام شد.

کنراد لایمر در دقیقه ۳۷ دروازه دورتموند را باز کرد تا آلیانز آرنا غرق در شادی شود.

نیمه نخست با برتری باواریایی‌ها به پایان رسید.

در دقیقه ۵۶ هری کین ضربه پنالتی اش را به تیرک دروازه دورتموند کوبید و توپ به بیرون رفت تا برنده توپ طلای ۲۰۲۶ در اولین بازی اش پس از این عنوان ارزشمند با ناکامی روبه رو شود.

در نیمه دوم دورتموند با تلاش بیشتری روی دروازه بایرن مونیخ حمله می‌کرد و بالاخره در دقیقه ۶۰ سرهو گیراسی دروازه یوناس اوربیگ را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

در دقیقه ۶۵ هری کین با ضربه سر توپ را در دهانه دروازه به دایو اوپامکانو پاس داد و او نیز با بغل پای ساده دروازه را باز کرد تا بازهم بایرن مونیخ پیش بیفتد.

در دقیقه ۸۹ فابیو سلیوا گل تساوی بخش را زد تا بازهم دورتموند در آلیانز آرنا به بازی برگردد.

این دیدار درنهایت با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید و بایرن مونیخ و دورتموند ۱۸ امتیازی شدند، اما باواریایی‌ها به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به زنبور‌ها در صدرجدول ایستادند.

از نکات بد این بازی برای بایرن مونیخ مصدومیت سایباری، گنبری و اولیسه سه ستاره کلیدی اش بود که باید منتظر ماند و دید مصدومیت این بازیکنان در چه حدی است.

برچسب ها: بوندسلیگا ، بایرن مونیخ ، دورتموند
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