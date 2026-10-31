کارشناس هواشناسی قم، از نزدیک شدن موج بارشی به استان از عصر فردا یکشنبه خبر داد و گفت: انتظار می‌رود دوشنبه بعدازظهر و روز سه‌شنبه بیشتر مناطق استان بارش باران را تجربه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -مرتضی صبوری، کارشناس هواشناسی قم،در گفتگو با خبر شامگاهی سیمای استانی نور  با اشاره به وضعیت جوی استان از فردا یکشنبه گفت: با نزدیک شدن موج بارشی به استان، انتظار داریم شاهد افزایش ابر باشیم.

وی در ادامه با اشاره به زمان‌بندی بارش‌ها تصریح کرد: برای عصر و شب یکشنبه در برخی مناطق استان شاهد بارش‌های رگباری خواهیم بود، اما این موج برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود دوشنبه بعدازظهر و روز سه‌شنبه بیشتر مناطق استان بارش باران را تجربه کنند.

صبوری خاطرنشان کرد: به لحاظ دمایی نیز پیش‌بینی می‌شود از روز دوشنبه شاهد کاهش نسبی دما در سطح استان باشیم و شهروندان باید برای تغییرات جوی آماده باشند.

 

برچسب ها: وضعیت جوی قم ، هواشناسی قم
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