باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -مرتضی صبوری، کارشناس هواشناسی قم،در گفتگو با خبر شامگاهی سیمای استانی نور با اشاره به وضعیت جوی استان از فردا یکشنبه گفت: با نزدیک شدن موج بارشی به استان، انتظار داریم شاهد افزایش ابر باشیم.

وی در ادامه با اشاره به زمان‌بندی بارش‌ها تصریح کرد: برای عصر و شب یکشنبه در برخی مناطق استان شاهد بارش‌های رگباری خواهیم بود، اما این موج برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود دوشنبه بعدازظهر و روز سه‌شنبه بیشتر مناطق استان بارش باران را تجربه کنند.

صبوری خاطرنشان کرد: به لحاظ دمایی نیز پیش‌بینی می‌شود از روز دوشنبه شاهد کاهش نسبی دما در سطح استان باشیم و شهروندان باید برای تغییرات جوی آماده باشند.