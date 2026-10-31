تاتنهام در هفته نهم لیگ برتر انگلیس در خانه اش کریستال پالاس را با شکست بدرقه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در آخرین امشب هفته نهم لیگ برتر انگلیس تاتنهام در خانه خود به مصاف کریستال پالاس رفت که در پایان شاگردان روبرتو د زربی با نتیجه ۲ - ۰ به پیروزی رسیدند.

ژان فیلیپه ماتتا  مهاجم فرانسوی کریستال پالاس در دقیقه ۱۳ بازی به دلیل خطای خشن روی بن دیویس با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج شد تا ادامه بازی برای پالاس سخت شود.

در ادامه تاتنهام با یک بازیکن بیشتر و حمایت هوادارانش بازی تهاجمی را در دستور کار خود قرار داد و بالاخره در دقیقه ۲۵ توسط آرچی گری به گل رسید.

در نیمه دوم نیز تاتنهام تیم برتر میدان و در دقیقه ۷۳ یان پل فن هکه دروازه کریستال پالاس را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

تاتنهام با این پیروزی ارزشمند ۱۲ امتیازی شد و به رده هشتم جدول صعود کرد.

کریستال پالاس نیز با ۷ امتیاز در رده هجدهم قرار گرفته است.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، تاتنهام ، کریستال پالاس
خبرهای مرتبط
لیگ برتر انگلیس؛
چلسی ۲ - ۰ منچستریونایتد/ سقوط با مایکل کریک ادامه دارد + فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
منچسترسیتی ۰ - ۱ برایتون/ مرغان دریایی انتقام شکست در جام اتحادیه را گرفتند + فیلم
هری کین؛ از پسری که جدی گرفته نمی‌شد تا صاحب توپ طلای ۲۰۲۶
لیگ برتر انگلیس؛
لیورپول ۲ - ۰ برایتون/ قرمز‌ها به رده چهارم جدول صعود کردند + فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
منچستریونایتد ۰ - ۳ بورنموث/ فاجعه جدید تیم مایکل کریک در اولدترافورد + فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
چلسی ۰ - ۲ تاتنهام/ برد ارزشمند اسپرز در استمفوردبریج + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نخودی فینالیست شد/ فیروزپور در رده بندی، والی زاده و یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
امیرحسین زارع بازهم پادشاه سنگین وزن شد + فیلم
حسن یزدانی: راه قهرمانی هیچ‌وقت آسان نیست/ خدا را شکر می‌کنم شرمنده مردم نشدم
پرسپولیس ۱ - ۰ نساجی مازندران/ بازگشت سرخپوشان به صدر با تک گل محبی
جوان طلایی شد + فیلم
خط و نشان جدید برای سرمربی استقلال؛ جایگاه سهراب تضمین شده نیست
نخودی فینالیست شد
یزدانی به جدول شانس مجدد رسید
جلسه حقوقی در باشگاه استقلال پیرامون پرونده‌های شکایتی
هری کین: مورینیو بازی‌ام را یک پله بالاتر برد
آخرین اخبار
بایرن مونیخ ۲ - ۲ دورتموند/ نبرد درکلاسیکر برنده نداشت
تاتنهام ۲ - ۰ کریستال پالاس/ دومین پیروزی پیاپی سفیدپوشان لندنی
فاضلی: اجازه ندارید من را به خاطر شایعه تخریب کنید
از خشم سرمربی علیه بازیکن جدید تا بازگشت امید به بارسا
تارتار: برخی‌ها طوری رفتار می‌کنند انگار تیم شانزدهم هستیم!
علیپور: بعد از شکست باید سریع از جایمان بلند شویم/ آقای گلی بدون قهرمانی ارزشی ندارد
منچسترسیتی ۰ - ۱ برایتون/ مرغان دریایی انتقام شکست در جام اتحادیه را گرفتند + فیلم
مس شهر بابک با شکست برابر پیکان به سقوط نزدیک تر شد
هری کین: مورینیو بازی‌ام را یک پله بالاتر برد
رضا اسدی به بوریرام پیوست
چلسی ۲ - ۰ منچستریونایتد/ سقوط با مایکل کریک ادامه دارد + فیلم
رحمان عموزاد: هدفم طلا بود که نشد، سال آینده جبران می‌کنم
امیرحسین زارع بازهم پادشاه سنگین وزن شد + فیلم
جوان طلایی شد + فیلم
حسن یزدانی: راه قهرمانی هیچ‌وقت آسان نیست/ خدا را شکر می‌کنم شرمنده مردم نشدم
پرسپولیس ۱ - ۰ نساجی مازندران/ بازگشت سرخپوشان به صدر با تک گل محبی
یزدانی به جدول شانس مجدد رسید
از درخشش کاراته‌کا‌های کشورمان در مسابقات روسیه تا نتایج رقابت‌های لیگ برتر فوتسال
امیرحسین فیروزپور راهی رده بندی شد
میلاد والی زاده به جدول شانس مجدد برگشت
نخودی فینالیست شد
از تنش آنجلوتی و بارسا تا حمایت یوفا از رقیب اینفانتینو + فیلم
اسبقیان: استان‌ها ظرف ۱۵ روز برای هیأت‌های پارادوومیدانی مکان اختصاص دهند
استقلال با یک غایب مقابل الشمال قطر
خط و نشان جدید برای سرمربی استقلال؛ جایگاه سهراب تضمین شده نیست
آموزش نحوه صحیح «میل» زدن در زورخانه + فیلم
جلسه حقوقی در باشگاه استقلال پیرامون پرونده‌های شکایتی
استارت تیم ملی والیبال ساحلی با شکست کنگو
تاجرنیا: استقلال با متدین می‌تواند از این هم بهتر شود+ فیلم
متدین: توسعه زیرساخت‌ها و فوتبال پایه از اولویت‌های استقلال است+فیلم