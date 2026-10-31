تاتنهام در هفته نهم لیگ برتر انگلیس در خانه اش کریستال پالاس را با شکست بدرقه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در آخرین امشب هفته نهم لیگ برتر انگلیس تاتنهام در خانه خود به مصاف کریستال پالاس رفت که در پایان شاگردان روبرتو د زربی با نتیجه ۲ - ۰ به پیروزی رسیدند.

ژان فیلیپه ماتتا مهاجم فرانسوی کریستال پالاس در دقیقه ۱۳ بازی به دلیل خطای خشن روی بن دیویس با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج شد تا ادامه بازی برای پالاس سخت شود.

در ادامه تاتنهام با یک بازیکن بیشتر و حمایت هوادارانش بازی تهاجمی را در دستور کار خود قرار داد و بالاخره در دقیقه ۲۵ توسط آرچی گری به گل رسید.

در نیمه دوم نیز تاتنهام تیم برتر میدان و در دقیقه ۷۳ یان پل فن هکه دروازه کریستال پالاس را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

تاتنهام با این پیروزی ارزشمند ۱۲ امتیازی شد و به رده هشتم جدول صعود کرد.

کریستال پالاس نیز با ۷ امتیاز در رده هجدهم قرار گرفته است.