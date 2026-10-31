مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان توضیح می‌دهد که مسئله اصلی پلمب یک سیلو در کرخه نه مشکلات میکروبی در گندم‌ها بلکه مخلوط کردن‌شان با سنگ ریزه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - سیلوی نگهداری غلات در شهرستان کرخه، این روزها به دلیل اختلاط عمدی خاک با گندم دولتی، با حکم قضایی پلمپ شد.

گندم دولتی، کالایی راهبردی است که سلامت سفره مردم به آن گره خورده است. به گفته امید جهان‌نژادیان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان، نظارت بر این کالا به‌صورت ماهانه انجام می‌شود: معمولاً هر ماه از گندم ذخیره‌سازی‌شده در سیلوهای استاندارد، توسط غذا و دارو و استاندارد نمونه‌برداری می‌کنیم و در صورت مشاهده هرگونه افت یا اختلاف کیفیتی، از بارگیری آن محموله جلوگیری می‌کنیم.

او درباره جزئیات این پرونده می‌گوید: کارکنان اداره در حین بارگیری محموله گندم به مقاصد بیرون از استان متوجه شدند که این محموله‌ها از کیفیت لازم برخوردار نیستند و بر همین اساس، با هماهنگی دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی، نسبت به پلمپ این واحد تا تعیین تکلیف نهایی اقدام کردند.

آقای جهان نژادیان با اشاره به سابقه چنین تخلفاتی می‌افزاید: البته در سنوات گذشته و ماه‌های گذشته، محموله‌های متعددی این‌گونه وجود داشته که مستندات آن هم موجود است و ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد نان مردم، خدای نکرده، با کالایی به غیر از گندم آغشته شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با تأکید بر ماهیت این تخلف اضافه می‌کند: لازم به ذکر است که مردم تصور نکنند این کالا از نظر میکروبی مشکل داشت؛ این گندم آغشته به سنگ‌ریزه و خاک بود و ما اجازه خروج آن از سیلو را ندادیم.

این مقام مسئول در پایان می‌گوید: هر کجا مشاهده کنیم، با متخلفین با قاطعیت و با هماهنگی دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی برخورد قاطع خواهیم کرد.

برچسب ها: سیلوی گندم ، اداره کل غله و خدمات بازرگانی
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