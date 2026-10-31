صهیونیست‌های مخالف نتانیاهو خواستار همکاری بلوک مخالفان نخست وزیر با احزاب عرب شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های عبری گزارش دادند که مخالفان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امشب در میدان «هبیما» در تل‌آویو تجمع کرده و خواستار تشکیل کابینه‌ای با همکاری احزاب عرب شدند.

معترضان صهیونیست با سردادن شعار‌هایی از جمله «آری به مشارکت» بر ضرورت همکاری با احزاب عرب تاکید کردند.

این تجمع پس از آن برگزار شد که ائتلاف بنیامین نتانیاهو در انتخابات کنست ۵۳ کرسی، ائتلاف مخالفان به ریاست گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی به دست آوردند.

از آن جایی که هیچ یک از احزاب موفق به کسب اکثریت مطلق نشده، کابینه تا زمان ائتلاف دست کم یک حزب با بلوک مخالف تشکیل نخواهد شد. 

در حال حاضر، با وجود کسب ۶۷ کرسی از سوی احزاب مخالف نتانیاهو، بیشتر احزاب یهودی حاضر به تشکیل ائتلاف با احزاب عرب نیستند. احزاب یهودی مخالف نتانیاهو به‌تنهایی ۴۸ کرسی دارند و بدون حمایت احزاب عرب قادر به تشکیل کابینه نخواهد بود.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: مخالفان نتانیاهو ، بنیامین نتانیاهو ، اعتراضات در سرزمین های اشغالی
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