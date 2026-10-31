فرماندار شهرستان اندیکا، با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، از اجرای طرح‌های متعدد نوسازی، بهسازی و احداث فضاهای آموزشی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - حسین کیانی فرماندار اندیکا می‌گوید: در راستای تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور، به‌ویژه در شهرستان کمترتوسعه‌یافته اندیکا، و با توجه به دستورها و تأکیدات رئیس‌جمهور، همچنین پیگیری‌ها و تأکیدات مکرر استاندار خوزستان، مبنی بر نوسازی و بهسازی مدارس سنگی و ناایمن، طی دو سال گذشته بیش از ۳۰ کلاس درس در شهرستان اندیکا به بهره‌برداری رسیده یا در دست احداث قرار گرفته است.

او افزود: علاوه بر اقدامات انجام‌شده، احداث و نوسازی تعداد مشابهی از کلاس‌های درس نیز در برنامه قرار دارد که انتظار می‌رود با تأمین اعتبارات و تسریع در روند اجرایی، در روزها و ماه‌های آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی این پروژه‌ها باشیم.

فرماندار اندیکا با قدردانی از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز اضافه کرد: خیرین نیک‌اندیش در مسیر توسعه فضاهای آموزشی شهرستان، همواره نقش مؤثر و ارزشمندی داشته‌اند و با توجه به گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در مناطق مختلف اندیکا، این افراد به‌عنوان بازوان توانمند مجموعه در تأمین و احداث فضاهای آموزشی همراه و پشتیبان ما بوده‌اند.

کیانی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به محرومیت‌های آموزشی شهرستان یادآور شد: با وجود اقدامات انجام‌شده و تلاش‌های صورت‌گرفته، همچنان نیازهای آموزشی اندیکا بسیار فراتر از اقدامات فعلی است و ضرورت دارد مجموعه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان و مسئولان آموزش‌وپرورش استان با اهتمام و جدیت بیشتری برای رفع مشکلات زیرساختی مدارس، بهسازی مدارس سنگی و ناایمن و تأمین تجهیزات آموزشی اقدام کنند.

او تأکید کرد: انتظار می‌رود دستور رئیس‌جمهور در زمینه توسعه عدالت آموزشی و رفع محرومیت از فضاهای آموزشی مناطق کمترتوسعه‌یافته، با سرعت و جدیت بیشتری در شهرستان اندیکا عملیاتی شود و دستگاه‌های متولی با نگاه ویژه به شرایط جغرافیایی و نیازهای این شهرستان، اقدامات مؤثرتری را در دستور کار قرار دهند.

فرماندار اندیکا در پایان اظهار داشت: تحقق عدالت آموزشی زمانی امکان‌پذیر است که دانش‌آموزان در دورترین و محروم‌ترین روستاهای شهرستان نیز از فضای آموزشی ایمن، استاندارد و امکانات مناسب برخوردار باشند. توسعه زیرساخت‌های آموزشی در اندیکا یک ضرورت اساسی و از اولویت‌های مهم خدمت‌رسانی به مردم شهرستان است.

برچسب ها: ساخت مدرسه ، عدالت آموزشی
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