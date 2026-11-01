در حالی که شماری از شهروندان انگلیس به ممنوعیت یکی از گروه‌های حامی فلسطین اعتراض می‌کردند، پلیس لندن بیش از ۱۰۰ تظاهرکننده را دستگیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پلیس انگلیس اعلام کرد دست‌کم ۱۳۹ نفر از حامیان فلسطین را در جریان تظاهرات دیروز (شنبه) در پایتخت این کشور دستگیر کرده است.

این افراد در اعتراض به ممنوعیت فعالیت یکی از گروه‌های حامی فلسطین به نام «فلسطین اکشن» مقابل سفارت آمریکا در لندن تجمع کرده بودند.

پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد بیشتر بازداشت‌شدگان به دلیل ابراز حمایت از این سازمان که در انگلیس «ممنوعه» اعلام شده، بازداشت شده‌اند. این ممنوعیت از سال گذشته و در دوران نخست‌وزیری کی‌یر استارمر اجرایی شد.

این تجمع در آستانه رسیدگی دیوان عالی انگلیس به درخواست تجدیدنظر درباره ممنوعیت این گروه برگزار می‌شود. 

همچنین سازمان عفو بین‌الملل انگلیس خواستار لغو ممنوعیت فعالیت این گروه شده و بازداشت معترضان به دلیل حمل پلاکارد‌های اعتراضی را محکوم کرده است.

گروه برگزارکننده تجمع اعلام کرد شمار بازداشت‌شدگان در اعتراض به این ممنوعیت از سال گذشته تاکنون به بیش از چهار هزار نفر رسیده است. تجمع مشابهی نیز مقابل کنسولگری آمریکا در ادینبرو برگزار شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تظاهرات در لندن ، حمایت از فلسطین ، پلیس لندن
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