رزمایش استانی تداوم کارکرد نانوایی‌ها در شرایط اضطراری، با محوریت افزایش تاب‌آوری واحدهای نانوایی و بر اساس دستورالعمل شهید آبشناسان در قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -رزمایش استانی تداوم کارکرد نانوایی‌ها در شرایط اضطراری، با محوریت افزایش تاب‌آوری واحدهای نانوایی و بر اساس دستورالعمل شهید آبشناسان، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی استان قم به‌صورت میدانی و عملیاتی برگزار شد.

این رزمایش با حضور مهدی متقیان، مدیرکل پدافند غیرعامل استان، وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس بسیج اصناف، رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه نانوایان استان برگزار شد.

در این رزمایش، ظرفیت‌ها و آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم فعالیت و خدمت‌رسانی در شرایط اضطراری مورد بررسی و ارزیابی میدانی قرار گرفت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مرتبط و تشکل‌های صنفی برای حفظ پایداری خدمات نانوایی‌ها مورد توجه قرار گرفت.

تداوم فعالیت نانوایی‌ها و تأمین مستمر نان به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم در شرایط بحران، از محورهای اصلی این رزمایش و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با پدافند غیرعامل استان است.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: نانوایی های قم ، استانداری قم
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