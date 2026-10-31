باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نشست «قرارگاه شهید سلامی» با حضور دکتر سید هادی صالحی ساداتی، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور و به میزبانی اتاق اصناف مرکز استان فارس برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌های راهبردی استان فارس در تأمین گندم، آرد و نان و آخرین اقدامات انجام‌شده برای افزایش آمادگی نانوایی‌ها در شرایط اضطراری مورد ارزیابی قرار گرفت.

اختصاص بیش از ۹۰۰ همت به زنجیره گندم، آرد و نان در کشور

سید هادی صالحی ساداتی در این نشست با تأکید بر اهمیت استراتژیک زنجیره تأمین گندم، آرد و نان اظهار داشت: از بودجه کل کشور در سال جاری که ۶۴۰۰ همت است، ۹۰۰ همت به این زنجیره حیاتی اختصاص یافته است.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور با اشاره به جایگاه ویژه استان فارس افزود: فارس به عنوان دومین استان تأمین‌کننده گندم در کشور و برخورداری از اقلیم مناسب، نقش کلیدی در امنیت غذایی کشور دارد.

او برگزاری «رزمایش نانوایان» را فرصتی مغتنّم برای سنجش میزان تاب‌آوری و آمادگی واحد‌های نانوایی شیراز دانست و تصریح کرد: این رزمایش با هم‌افزایی اتاق اصناف مرکز استان فارس، سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر و سایر دستگاه‌های متولی برگزار می‌شود.

آمادگی مطلوب انبار‌ها و کالا‌های اساسی در فارس

حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، ضمن خیر مقدم به دکتر صالحی ساداتی، وضعیت استان را از نظر ذخایر کالا‌های اساسی و انبار‌ها مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تمهیدات لازم برای پایداری بازار و تأمین اقلام ضروری اندیشیده شده است.

دوقوزلو، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز از برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری این رزمایش خبر داد و گفت: رزمایش نانوایان در شیراز با حضور نمایندگان استانداری، اتاق اصناف، اداره کل صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب سه گروه تخصصی اجرایی خواهد شد.

تجهیز نیمی از نانوایی‌های فارس به ژنراتور در قالب طرح شهید آبشناسان

پاسدار مهدی دوکوهکی، مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس، با تشریح دستاورد‌های «طرح شهید آبشناسان» اعلام کرد: در حال حاضر ۴۸ درصد نانوایی‌های استان فارس به مولد برق (ژنراتور) مجهز شده‌اند.

او افزود: تنها در شهر شیراز، ۵۴۹ دستگاه ژنراتور آماده به‌کار وجود دارد تا در شرایط اضطراری وارد چرخه خدمت‌رسانی به شهروندان شوند.

حمیدرضا مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز با قدردانی از نقش‌آفرینی اصناف در حفظ پایداری بازار طی شرایط بحرانی، خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای تأمین مستمر نان در استان پیش‌بینی شده و در صورت نیاز، از ظرفیت تولیدکنندگان نان صنعتی نیز بهره‌گیری خواهد شد.

او طرح شهید آبشناسان را اقدامی بسیار مؤثر خواند که ظرفیت توسعه و ارتقای بیشتر را داراست.

تجربه موفق مانور «صلابت زاگرس» در شیراز

اسد سنگابی، رئیس اتحادیه صنف نانوایان شهرستان شیراز، با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این اتحادیه گفت: در مهرماه سال جاری و با همکاری اتاق اصناف، دو نانوایی سیار و یک دستگاه ماشین امداد نان در مانور تمام‌عیار «صلابت زاگرس» به کار گرفته شدند.

او ضمن تقدیر از حمایت‌های سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر، تأکید کرد: رزمایش پیش رو با بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند مانور ماه گذشته برگزار خواهد شد.

گفتنی است نشست قرارگاه شهید سلامی با حضور رئیس سازمان بسیج اصناف کشور، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل صمت، رئیس و هیأت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس، رئیس اتحادیه صنف نانوایان و جمعی از رؤسای اتحادیه‌های صنفی شیراز به میزبانی اتاق اصناف مرکز استان فارس به کار خود پایان داد.