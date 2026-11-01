باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سریال «نسخه آزمایشی» ماجرای خانواده‌ای را دنبال می‌کند که برای پیدا کردن محلی مناسب برای زندگی، وارد فضایی غیرعادی می‌شوند؛ جایی که حضور صاحب‌خانه و آدم‌های متفاوت اطراف او، مسیر زندگی‌شان را به سمت اتفاقات پیش‌بینی‌نشده و موقعیت‌های تازه می‌کشاند.

ایرج محمدی، تهیه‌کننده سریال «نسخه آزمایشی» درباره ایده این سریال گفت: ما در زمان ایده‌پردازی و نگارش فیلمنامه در رسانه‌های مختلف باید به سوژه‌های روز دست پیدا کنیم. زمانی که سریال «نسخه آزمایشی» به ما پیشنهاد شد، مبحث هوش مصنوعی به تکنولوژی‌های برتر جهان تبدیل شده بود؛ لذا انتخاب چنین سوژه‌ای بر مبنای هوش مصنوعی و ربات‌های انسان‌نما برای مخاطب جذابیت داشت و برای ما انگیزه‌ای برای ساخت این سریال شد.

محمدی ادامه داد: مسئله دوم این بود که ما هوش مصنوعی و ربات‌های انسان‌نما را با چه محتوایی وارد سریال کنیم. به هر حال، ما یک پرفسوری در سریال داریم که این ربات‌ها را درست کرده است. هرچند تاکنون روی تکنولوژی این ربات‌ها و هوش مصنوعی کار شده، ولی کسی درباره احساسات این ربات‌ها کار نکرده است. ما این چالش را در نظر گرفتیم و در کنار اینها یک خانواده مهربان و باصفا را قرار دادیم.

این تهیه‌کننده با بیان اینکه بجز سریال «نسخه آزمایشی» تاکنون سریالی راجع به هوش مصنوعی و ربات‌های انسان‌نما ساخته نشده، گفت: هرچند پیش از این راجع به انسان‌های فضایی سریال ساخته شده است، اما برای اولین‌بار است که در این سریال راجع به ارتباط انسان با ربات‌ها و انتقال پیام‌ها و احساسات بر مبنای فرهنگ ایران اسلامی صحبت می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که سریال «نسخه آزمایشی» مسعود اطیابی می‌تواند موفقیت کار‌های کمدی سینمایی ایشان را تکرار کند؟ توضیح داد: نباید رسانه تلویزیون را با سینما مقایسه کرد؛ بخصوص کار‌های آقای اطیابی را. به قولِ بچه‌های امروز اینجا یک دنیا و آنجا یک دنیای دیگر است. ولی بر اساس تجربیات بنده، تمام تلاش عوامل پشت و جلوی دوربین گذاشته شده تا یک فضای شاد و مفرح برای بیننده به وجود بیاید. چون ژانر کمدی یکی از ژانر‌های بسیار سخت است. در حالی که اگر بیننده کار‌های ملودرام و... خوشش نیاید، آن را تماشا نمی‌کند. اما اگر کار کمدی خوب از آب درنیاید، یعنی از استاندارد‌های لازم برخوردار نیست.

محمدی خاطرنشان کرد: ما در فیلمسازی یکسری استاندارد داریم و وقتی آنها را به استخدام در می‌آوریم، باید کار از استاندارد لازم برخوردار باشد. حال هرچقدر این استاندارد‌ها به نقطه اوج برسد، موفقیت بزرگ حاصل می‌شود. ما تاکنون طبق بازخورد‌ها از مردم عادی واکنش‌های خوبی دریافت کرده‌ایم.