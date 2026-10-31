باشگاه خبرنگاران جوان - امشب ساعت ۲۱، میدان‌های شهر در سراسر استان صحنه‌ای به‌یادماندنی شد؛ قاریان قرآن، اهالی فرهنگ، هنرمندان و اصحاب رسانه وروابط عمومی های دستگاه های اجرایی دست‌دست هم دادند و در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، یک‌صدا در میدان ایستادند.

این تجمع خودجوش و وحدت‌آفرین که با محوریت قرآن، فرهنگ، هنر و رسانه وروابط عمومی ها شکل گرفت، برای نخستین بار به‌صورت همزمان در سراسر استان برگزار شد؛ حرکتی که بار دیگر نشان داد نقشه‌های شوم دشمنان در این استان، با حضور آگاهانه و یکپارچه مردم، نقش بر آب خواهد شد. اصحاب فرهنگ و هنر با حضور میدانی خود، پیامی روشن به جهانیان مخابره کردند: وحدت، سلاح ما در برابر ظلم است.

این هم‌زمانی بی‌سابقه در همه شهرستان‌های استان سیستان وبلوچستان، جلوه ای تازه از انسجام فرهنگی و اجتماعی سیستان و بلوچستان را به نمایش گذاشت و ثابت کرد که مرزهای جغرافیایی، هرگز نتوانسته است پیوند قلبی مردم این دیار را سست کند.

در این مراسم، حاضران با سر دادن شعارهای ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی، انزجار خود را از جنایات رژیم اشغالگر و حامیانش اعلام کردند. حضور پرشور جوانان، هنرمندان و فعالان رسانه‌ای در کنار قاریان قرآن، جلوهای ویژه به این حرکت مردمی بخشید و نشان داد که جبهه فرهنگ و هنرو رسانه، همواره در خط مقدم دفاع از آرمان‌های حق‌طلبانه ایستاده است.

فرهنگ و ارشاد اسلامی استان