معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی گفت: با توجه به ذخایر موجود، باید موانع اجرایی و کم‌کاری برخی شرکت‌های حمل‌ونقل برطرف شود تا کالاها به‌موقع و بدون ایجاد اختلال به دست مصرف‌کنندگان برسد.

باشگاه  خبرنگاران جوان  - مجیب حسنی در نشست ستاد تنظیم بازار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بررسی وضعیت تأمین کالاهای اساسی نشان می‌دهد ذخایر موجود در شرایط مناسبی قرار دارد، اما لازم است روند انتقال و توزیع کالاها با برنامه‌ریزی دقیق‌تری دنبال شود تا از بروز وقفه در تأمین نیاز بازار جلوگیری شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش حمل‌ونقل کالاهای اساسی افزود: بخشی از مشکلات به عملکرد شرکت‌های طرف قرارداد و ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل بازمی‌گردد؛ به‌طوری‌که ظرفیت برخی شرکت‌ها متناسب با حجم مأموریت‌های محوله نیست. بنابراین باید در انتخاب شرکت‌ها و نحوه واگذاری مأموریت‌ها بازنگری شود و از ظرفیت مجموعه‌های توانمند استان نیز استفاده شود.

حسنی با تأکید بر ضرورت کاهش واسطه‌گری در فرایند حمل کالاها تصریح کرد: هدف این است که زنجیره تأمین کوتاه‌تر، شفاف‌تر و کارآمدتر شود و شرکت‌هایی که مسئولیت حمل را برعهده می‌گیرند، توان عملیاتی و ناوگان کافی برای انجام تعهدات خود داشته باشند.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر لزوم بررسی مشکلات سوخت‌رسانی به ناوگان حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: با توجه به مسافت‌های طولانی در استان، سهمیه و بازه سوخت‌گیری خودروهای فعال در حمل کالا باید متناسب با شرایط عملیاتی آن‌ها تعیین شود و مصوبات مربوط به این موضوع نیز به مرحله اجرا برسد.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: اختلاف قیمت‌ها و نحوه توزیع کالا باید به‌صورت مستمر رصد شود تا کالاهای تأمین‌شده با قیمت مصوب و از مسیرهای تعیین‌شده در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در ادامه به موضوع اجرای طرح کالابرگ و افزایش اعتبار خانوارهای مشمول اشاره کرد و خواستار رسیدگی دقیق به درخواست‌ها و اعتراض‌های ثبت‌شده شد و گفت: لازم است اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به خانوارها به‌گونه‌ای انجام شود که افراد مشمول بتوانند وضعیت خود را پیگیری کنند و ابهام‌های موجود در این زمینه برطرف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان در پایان بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تأمین پایدار کالاهای اساسی، رفع موانع حمل‌ونقل و ساماندهی توزیع تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مصوبات ستاد تنظیم بازار شد.

استانداری استان 

برچسب ها: استانداری ، حمل گندم
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