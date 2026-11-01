پس از اینکه ترامپ از وال‌استریت ژورنال به دلیل انتشار گزارشی از ارتباط او و اپستین شکایت کرد، شکایت او در دادگاه «به طور قطعی» رد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک قاضی فدرال آمریکا شکایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور علیه روزنامه «وال‌استریت ژورنال» و روپرت مرداک، مالک این رسانه را رد کرد.

ترامپ این شکایت را به دلیل انتشار یک گزارش درباره ارتباط او و اپستین طرح کرده بود. اکنون «دارین گیلز» قاضی دادگاه منطقه‌ای ناحیه جنوبی فلوریدا در حکمی ۲۰ صفحه‌ای اعلام کرده ترامپ نتوانسته است ثابت کند که روزنامه در انتشار گزارش‌های مربوط به ارتباط او با اپستین، با «سوءنیت واقعی» عمل کرده است.

 گیلز شکایت اصلاح‌شده ترامپ را با قید «رد قطعی» مختومه اعلام کرد؛ به این معنا که امکان طرح مجدد آن وجود ندارد.

وال‌استریت ژورنال سال گذشته گزارشی منتشر کرده و در آن گفته بود در آلبوم تبریک تولد ۵۰ سالگی «جفری اپستین» مجرم جنسی و قاچاقچی انسان، امضای دونالد ترامپ هم ثبت شده است. این آلبوم را همکار اپستین، با گردآوری پیام‌های دوستان و آشنایان او تهیه کرده بود. به نوشته این روزنامه، نامه منتسب به ترامپ شامل طرحی از بدن برهنه یک زن و متنی با لحنی کنایه‌آمیز درباره رابطه او و اپستین بود.

ترامپ در آن زمان مدعی شد که این متن و امضا متعلق به او نیست و گزارش وال استریت ژورنال را دروغ خواند. او در ادامه به اتهام افترا از این روزنامه شکایت کرد و خواستار دریافت ۱۰ میلیارد دلار غرامت شد.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جفری اپستین ، قاضی فدرال
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
ایکاش فیلم های جنایات ترامپ و دوستانش در جزیره اپستین منتشر میشد
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