تهیه‌کننده سریال «شکیب عیار» مقطع زمانی این سریال را دوران صفویه و همزمان با دوران افول در اصفهان عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - «شکیب عیار» از تازه‌ترین پروژه‌های تاریخی سیمافیلم است، که با نگاهی متفاوت به تلفیق تاریخ و درام می‌پردازد و تلاش دارد داستانی تازه را در فضایی آشنا برای علاقه‌مندان به مجموعه‌های تاریخی تلویزیون روایت کند. 

علی هاشمی که پیش از این ساخت مجموعه «مستوران» را برعهده داشته، کارگردانی «شکیب عیار» را برعهده دارد و بهروز مفید نیز تهیه‌کننده این سریال است.

بهروز مفید، تهیه‌کننده سریال «شکیب عیار» درباره فصل دوم این سریال و اینکه چه زمانی به آنتن می‌رسد، گفت: تقریباً ۵۰ درصد فیلمبرداری سریال «شکیب عیار» انجام شده و امیدواریم تا اوایل سال آینده تولید آن به اتمام برسد. 

مفید مقطع زمانی «شکیب عیار» را دوران صفویه عنوان کرد و گفت: اما تقدم و تاخر زمانی این سریال با فصل اول آن متفاوت است. یعنی اگر سریال «مهیار عیار» شکوفایی و دوران تمدنی اصفهان را به تصویر می‌کشید، در «شکیب عیار» شاهد دوران بحرانی اصفهان هستیم. این مقطع زمانی این پیام را می‌رساند که شرایط بحرانی جامعه چه تبعاتی می‌تواند به همراه داشته باشد. 

گفتنی است حمیدرضا پگاه، فاطمه گودرزی، نیلوفر کوخانی، امیرحسین صدیق و پیام احمدی‌نیا از بازیگران این سریال‌اند و سیدعلی هاشمی کارگردانی آن را بر عهده دارد.

برچسب ها: اصفهان ، شاه عباس ، دوران صفویه
خبرهای مرتبط
از طــراری تـا عیــاری
قصه «مهیار عیار» به آخر رسید
سریال «شکیب عیار» در راه تلویزیون؛ روایت تازه‌ای در دنیای «مهیار عیار»
از تنوع در ژانر تا کیفی‌سازی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ماندگارترین قالب شعر فارسی + فیلم
بررسی وضعیت شعر کودک و نوجوان بعد از انقلاب + فیلم
سریال «نسخه آزمایشی» مسعود اطیابی می‌تواند موفقیت کار‌های کمدی او را تکرار کند؟
آخرین اخبار
سریال «نسخه آزمایشی» مسعود اطیابی می‌تواند موفقیت کار‌های کمدی او را تکرار کند؟
بررسی وضعیت شعر کودک و نوجوان بعد از انقلاب + فیلم
ماندگارترین قالب شعر فارسی + فیلم
از قفسه‌های خانه تا کتابخانه‌های شهر؛ خیرین تهران همراه چرخش کتاب شدند
برگزیدگان مسابقه فیلمنامه‌نویسی «مدرسه‌ای که می‌رفتم» معرفی شدند
بازگشایی موزه‌ها پس از دریافت مجوزهای امنیتی در اولویت است/ تبدیل ارز گردشگران خارجی در مبادی ورودی کشور
بازیگر سریال «دیوار دفاعی»: شخصیت متفاوت رابرت جیکاک جذبم کرد
ضرورت تداوم بازنمایی فرهنگ و ظرفیت‌های بکر سیستان و بلوچستان در قاب رسانه
جدیدترین خبر از مسکن هنرمندان
برای ما مهم بود در برابر اتفاقات اخیر بی‌تفاوت نباشیم
۱۳ آبان امسال، اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی را به گوش جهان برسانیم
ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جامعه قرآنی سراسر کشور در تولیدات رادیو قرآن
«هزار داستان»؛ از روایت زندگی مردم تا ترویج سبک زندگی سالم
فروش ۷۰ میلیاردی سینماها/ خانوم والده در صدر