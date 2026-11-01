باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - «شکیب عیار» از تازه‌ترین پروژه‌های تاریخی سیمافیلم است، که با نگاهی متفاوت به تلفیق تاریخ و درام می‌پردازد و تلاش دارد داستانی تازه را در فضایی آشنا برای علاقه‌مندان به مجموعه‌های تاریخی تلویزیون روایت کند.

علی هاشمی که پیش از این ساخت مجموعه «مستوران» را برعهده داشته، کارگردانی «شکیب عیار» را برعهده دارد و بهروز مفید نیز تهیه‌کننده این سریال است.

بهروز مفید، تهیه‌کننده سریال «شکیب عیار» درباره فصل دوم این سریال و اینکه چه زمانی به آنتن می‌رسد، گفت: تقریباً ۵۰ درصد فیلمبرداری سریال «شکیب عیار» انجام شده و امیدواریم تا اوایل سال آینده تولید آن به اتمام برسد.

مفید مقطع زمانی «شکیب عیار» را دوران صفویه عنوان کرد و گفت: اما تقدم و تاخر زمانی این سریال با فصل اول آن متفاوت است. یعنی اگر سریال «مهیار عیار» شکوفایی و دوران تمدنی اصفهان را به تصویر می‌کشید، در «شکیب عیار» شاهد دوران بحرانی اصفهان هستیم. این مقطع زمانی این پیام را می‌رساند که شرایط بحرانی جامعه چه تبعاتی می‌تواند به همراه داشته باشد.

گفتنی است حمیدرضا پگاه، فاطمه گودرزی، نیلوفر کوخانی، امیرحسین صدیق و پیام احمدی‌نیا از بازیگران این سریال‌اند و سیدعلی هاشمی کارگردانی آن را بر عهده دارد.