کارشناس داوری درباره قضاوت مهدوی در بازی پرسپولیس و نساجی توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری  در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره قضاوت مهدوی در بازی پرسپولیس و نساجی مازندران در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: کمک داور اول در دقایق ۲۵ و ۳۶ بازی ۲ آفساید درست از مهاجمان پرسپولیس گرفت. در دقیقه ۳۸ بازی، در محوطه جریمه نساجی ادامه بازی درست بود و اتفاقی رخ نداد. در دقیقه ۴۷ بازی، کمک داور اول این بار آفساید را به درستی از مهاجم نساجی گرفت.

او افزود: ۲ اخطار به بازیکن شماره ۸ پرسپولیس و شماره ۱۷ نساجی درست بودند. در دقیقه ۵۷ بازی، گل پرسپولیس صحیح بود. در دقیقه ۶۸ بازی، خطا بر روی بازیکن نساجی پشت محوطه جریمه پرسپولیس به درستی گرفته شد. در دقیقه بازی ۸۹، یاسین سلمانی از پشت به بازیکن نساجی تکل زد که داور مسابقه باید به او اخطار می‌داد.

رودنیل گفت: تیم داوری قضاوت خوبی داشت و خطا‌هایی که گرفت درست بودند و در مجموع قضاوت مهدوی در این بازی تاثیرگذار نبود.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم نساجی مازندران
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