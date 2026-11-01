باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید درخشان پیشکسوت پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد سرخپوشان برابر نساجی در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: بازی با نساجی در قائمشهر خیلی سخت است و به نظرم بازی کردن در آنجا راحت نیست و شرایط خاصی در ورزشگاه وطنی وجود دارد. در مجموع پرسپولیس به آنچه می‌خواست رسید.

او افزود: بازی ۲ نیمه متفاوت داشت و پرسپولیس نیمه اول بازی را بهتر بازی کرد، اما نساجی در نیمه دوم تیم برتر زمین بود. البته پرسپولیس زمانی که گلش را زد از گل خود به خوبی حفاظت کرد و این تیم فضا‌ها را بست و به نساجی اجازه نداد که موقعیت به دست بیاورد.

درخشان گفت: درست است ضربات کرنر زیادی روی دروازه پرسپولیس زده شد، اما فاکتور سرخپوشان سرزنی بود که بیشتر خط دفاع پرسپولیس بیشتر سر‌ها را زد و فقط یک فرصت به حریف داد که زارع توپ را از خط دروازه بیرون آورد. به نظرم پرسپولیس در مابقی زمان بازی برتر بود و در دفاعی بازی کردن خوب عمل کرد و فرصت آن چنانی به نساجی نداد.

پیشکسوت پرسپولیس بیان کرد: تیم نساجی تا پشت محوطه جریمه به خوبی جلو می‌آمد، اما خطر آن چنانی روی دروازه پرسپولیس ایجاد نکرد. در مجموع تیم نساجی در ۴۵ دقیقه دوم خیلی بهتر بازی کرد و مالکیت توپ در اختیار این تیم شمالی بود. ناگفته نماند که پرسپولیس خیلی خوب دفاع کرد و توانست از ۳ امتیاز خود به خوبی محافظت کند، چون این تیم به ۳ امتیاز نیاز داشت تا به این مهم دست یابد تا به مدعیان قهرمانی بپیوندد.

او درباره اینکه پرسپولیس موقعیت‌های اندک گلزنی را به راحتی از دست می‌دهد، بیان کرد: بازی سختی بود و امکان این وجود نداشت که فرصتی ایجاد کنیم. علیپور در نیمه دوم بازی فرصت داشت و می‌توانست از این موقعیت گلزنی استفاده کند، اما در نهایت در این راه ناموفق بود. پرسپولیس موقعیت‌های گلزنی را به خاطر توانمندی یاسر آسانی از دست داد. پرسپولیس با تدبیر و هوشمندانه بازی کرد و توانست حفظ توپ و نتیجه را کند.

درخشان درباره اینکه نبود کنعانی زادگان و خدابنده لو در پرسپولیس تاثیرگذار است، گفت: بله، نبود این بازیکنان تاثیرگذار است و اگر این بازیکنان در بازی بودند خیلی می‌توانستند به پرسپولیس کمک کند. البته بازیکنان جوانی که به بازی آمدند تلاش خوبی داشتند و توانستند جای خالی بازیکنان مسن را پر کنند و شایستگی خود را نشان بدهید.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان در بازی‌های بزرگ نتیجه نمی‌گیرد، گفت: به نظرم اشکالات پرسپولیس رفع می‌شود. جوانان بازیکنان باتجربه‌تر می‌شوند و ان‌شاءالله بتوانند مقابل تیم‌های بزرگ هم بازی قابل قبولی ارائه بدهند و نتایج خوبی را بگیرند.

او درباره اینکه ساختار دفاعی پرسپولیس در نبود کنعانی زادگان را چطور ارزبابی می‌کند، بیان کرد: به نظرم بازیکنان دفاعی پرسپولیس امروز خوب کار کردند. همین که مدافعان توانستند به خوبی پوشش بدهند و فرصت به حریف ندادند و عملکردشان قابل قبول بود و آنها جایگزین خوبی برای نفرات غایبی بودند که نتوانستند بازی کنند.

درخشان درباره اینکه عملکرد اورونوف در پرسپولیس را چطور می‌بیند، گفت: نساجی فشار زیادی آورده بود و بازی آن طور که باید و شاید در کنترل پرسپولیس نبود و بیشتر در اختیار نساجی بود. وقتی شما تغییری در تیم می‌دهید باید آن تغییر خیلی به تیم کمک کند، اما با توجه به اینکه پرسپولیس زیر فشار حریف بود و بازی در اختیار نساجی بود بازیکنان تعویضی دیده نشدند.

او درباره گلزنی محمد مهدی محبی برای پرسپولیس گفت: محبی کار قشنگی انجام داد و یک حرکت فردی زد و خلاقیت و مهارت خود را در بازی امروز از خود نشان داد و گل حساس و مهمی را به ثمر رساند.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان می‌توانند صدر جدول را حفظ کنند، گفت: به نظرم کار سخت است راحت نیست. سپاهان با شرایط خوب به جلو می‌آید. تراکتور هم برای رسیدن به تیم‌های بالای جدول تقلا می‌زند.