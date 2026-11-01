بازیکن پرسپولیس در فصل جاری ۷ امتیاز برای سرخپوشان به دست آورده که در نوع خود جالب توجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی توانست با تک گل محبی از سد تیم نساجی عبور کند که تعداد گل‌های محمد مهدی محبی به عدد ۳ رسید تا  او نقش مهمی در امتیاز گیری در بازی با نساجی  داشته باشد. 

محمدمهدی محبی لژیونر سابق کشورمان  که در نقل‌وانتقالات تابستانی به پرسپولیس پیوست، با گلزنی در دیدار مقابل نساجی، تعداد گل‌های خود با پیراهن سرخپوشان را به عدد ۳ رساند تا نقش مهمی در امتیازگیری این تیم در مسابقات لیگ برتر داشته باشد.

محبی که در نخستین هفته لیگ برتر مقابل شمس‌آذر قزوین موفق به گلزنی شده بود، با همان یک گل زمینه‌ساز پیروزی پرسپولیس و کسب سه امتیاز برای این تیم شد. وینگر سرخپوشان در دربی مقابل استقلال تهران نیز گلزنی کرد؛ مسابقه‌ای که در نهایت با تساوی دو تیم به پایان رسید و سهم پرسپولیس از آن یک امتیاز بود.

این بازیکن حالا در دیدار مقابل نساجی نیز بار دیگر ناجی پرسپولیس شد و با به ثمر رساندن تنها گل مسابقه، سه امتیاز ارزشمند دیگر را به حساب تیمش واریز کرد.

به این ترتیب، محبی با سه گل در سه مسابقه مختلف، به‌طور مستقیم در کسب ۷ امتیاز از سوی پرسپولیس نقش داشته و به همین دلیل می‌توان او را مرد هفت‌امتیازی سرخپوشان در فصل جاری دانست؛ بازیکنی که گل‌هایش تاکنون برای پرسپولیس ۷ امتیاز به همراه داشته است.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، محبی
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