وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اقدامات خصمانه انگلیس، سرویس اطلاعات خارجی این کشور (MI ۶) را گروه متخاصم اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای درباره اقدامات متقابل ایران در قبال تحرکات غیرقانونی و خصمانه دولت انگلیس، ضمن محکوم کردن سیاست‌ها و تحرکات ضد ایرانی دولت انگلیس، که مغایر با اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل خصوصا اصل احترام به حاکمیت ملی و منع توسل به اقدامات غیرقانونی علیه کشورهای دیگر است، بر عزم دولت جمهوری اسلامی ایران برای اتخاذ تدابیر لازم جهت صیانت از امنیت و منافع ملی ایران تأکید کرد.

بر همین اساس، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور در پاسخ به اقدامات خصمانه یک سال اخیر دولت انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله مشارکت در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران از طریق در اختیار گذاشتن پایگاه‌ها و امکانات نظامی و تدارکاتی مستقر در قلمروی صلاحیتی انگلیس و نیز تصمیم آن دولت در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذیل قانون تهدیدات دولتی ۲۰۲۶ در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۵ (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶) موارد زیر را اعلام می‌کند؛

الف) از زمان انتشار این بیانیه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ سرویس اطلاعات خارجی انگلیس (MI۶) ذیل تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی به عنوان گروه متخاصم قرار می‌گیرد و مقررات این قانون در ارتباط با این نهاد انگلیسی اعمال می‌شود.

ب) از زمان انتشار این بیانیه (۱۰ آبان ۱۴۰۵) نیروی دریایی سلطنتی انگلیس و نیروی هوایی سلطنتی انگلیس مشمول قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا می‌گردد و بر این اساس این دو نهاد به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شوند.

وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد، بدیهی است این تداییر وفق موازین حقوق بین‌الملل و در چارچوب اصل عمل متقابل اتخاذ شده و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده دولت انگلیس خواهد بود.

برچسب ها: وزارت خارجه ایران ، دولت انگلیس
خبرهای مرتبط
‎بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز تصویب معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ درباره حقوق جنگ
وزارت خارجه اقدامات ضدبشری آمریکا برای اخلال در حمل و نقل هوایی ایران را محکوم کرد
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
نترسید اگر آمریکا جنگ را شروع کرد حتمی یکی از پایگاه های انگلیس خواهد بود خاک انگلیس را به آتش بکشید ....
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
این همه انگلیسی ها در مورد کشور ما خیانت کردند واضح شفاف چرا سفارت شون را تعطیل کنیم ؟ چرا کاردان شون را احضار نمی‌کنیم ؟ این همه مماشات برای چی هست ؟ همیشه انگلستان بر علیه کشور ما غرض ورزی کرده با پرویی تو کشور ما هم سفارت دارد
۰
۰
پاسخ دادن
اعلام آمادگی وزیر دفاع برای اجرای قاطع تدابیر فرمانده معظم کل قوا
رئیس جمهور: باید حقوق کارکنان را به‌گونه‌ای افزایش دهم که بتوانند آبرومندانه زندگی کنند
اعطای هدایای فرمانده کل قوا به دانش‌آموختگان دانشگاه شهید ستاری
تاکید رئیس‌جمهور بر دسترسی ارزان‌تر اقشار کم‌برخوردار به کالاهای اساسی
دریادار ایرانی: ماموریت ناو گروه ۸۶ در تاریخ دریانوردی ایران ثبت شد
طرح دوروزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز روی میز است/ در برابر هرگونه جنگی آماده‌ایم
عراقچی به ترکمنستان می‌رود
سپاه: دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز منفجر شدند
عراقچی: رایزنی با میانجی قطری ادامه دارد/ هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم
پزشکیان: تقویت تاب‌آوری اقتصادی و صیانت از معیشت اقشار کم‌برخوردار در اولویت باشد
آخرین اخبار
سپاه: دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز منفجر شدند
طرح دوروزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز روی میز است/ در برابر هرگونه جنگی آماده‌ایم
رئیس جمهور: باید حقوق کارکنان را به‌گونه‌ای افزایش دهم که بتوانند آبرومندانه زندگی کنند
پزشکیان: تقویت تاب‌آوری اقتصادی و صیانت از معیشت اقشار کم‌برخوردار در اولویت باشد
عراقچی به ترکمنستان می‌رود
اعطای هدایای فرمانده کل قوا به دانش‌آموختگان دانشگاه شهید ستاری
عراقچی: رایزنی با میانجی قطری ادامه دارد/ هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم
دریادار ایرانی: ماموریت ناو گروه ۸۶ در تاریخ دریانوردی ایران ثبت شد
تاکید رئیس‌جمهور بر دسترسی ارزان‌تر اقشار کم‌برخوردار به کالاهای اساسی
اعلام آمادگی وزیر دفاع برای اجرای قاطع تدابیر فرمانده معظم کل قوا
نماینده مجلس: هر توافقی باید با پذیرش شروط ایران همراه باشد
برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در بیش از ۹۰۰ شهر/ آغاز راهپیمایی از ساعت ۹ صبح
تاکید رئیس‌جمهور بر تقویت و گسترش روابط ایران و الجزایر
جزئیات ابعاد راهبردی دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با رهبر انقلاب از زبان سخنگوی ارتش
ایران تصمیمی برای مذاکره در موضوع هسته‌ای ندارد/ تنها راه توافق اجرای هفت شرط ایران است
ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار مجلس
امر فرمانده: «به‌روزرسانیِ بانک اهداف؛ بدون محدودیتِ جغرافیایی»
تبریک عراقچی به دولت و ملت الجزایر به مناسبت روز ملی این کشور
بیانیه وزارت خارجه درباره اقدامات متقابل ایران در قبال تحرکات خصمانه انگلیس
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۰ آبان
هیچ جایگاهی برای تنبیه فیزیکی یا توهین به دانش‌آموز در نظام آموزشی وجود ندارد