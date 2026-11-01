\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0646\u0648\u0631\u0628\u062e\u0634\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u062a\u0648\u0647\u0645\u0627\u062a \u0648\u0637\u0646\u200c\u0641\u0631\u0648\u0634\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0631\u0646\u06af\u0648\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0644 \u0628\u0633\u062a\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u060c \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0624\u06cc\u0627 \u0647\u0631\u06af\u0632 \u0628\u0647 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc\u062a \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0