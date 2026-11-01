باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 رویای براندازی ایران، کابوس تعبیرنشدنی وطن‌فروشان! + فیلم

استاد دانشگاه، با اشاره به «توهمات وطن‌فروشانی» که به حمله نظامی آمریکا و اسرائیل برای سرنگونی ایران دل بسته‌اند، تأکید کرد این رؤیا هرگز به واقعیت تبدیل نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی نوربخش، استاد دانشگاه با اشاره به توهمات وطن‌فروشانی که به حمله نظامی آمریکا و اسرائیل برای سرنگونی ایران دل بسته‌اند، تأکید کرد که این رؤیا هرگز به واقعیت تبدیل نخواهد شد.

 

 

 

مطالب مرتبط
 رویای براندازی ایران، کابوس تعبیرنشدنی وطن‌فروشان! + فیلم
young journalists club

آمریکا دوباره در حال بررسی اعطای معافیت به مشتریان نفتی ایران است

 رویای براندازی ایران، کابوس تعبیرنشدنی وطن‌فروشان! + فیلم
young journalists club

متخصص آمریکایی: با نابودی پهپاد گلوبال هاوک از سوی ایران، آمریکا وجهه خود را از دست داد

 رویای براندازی ایران، کابوس تعبیرنشدنی وطن‌فروشان! + فیلم
young journalists club

تاکید وزیر امورخارجه بر حق غنی سازی ایران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم
۹۷۰

گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
ناراحتی رسانه نزدیک به ترامپ از ناکامی تحریم‌ها در به خیابان کشاندن مردم ایران! + فیلم
۸۲۹

ناراحتی رسانه نزدیک به ترامپ از ناکامی تحریم‌ها در به خیابان کشاندن مردم ایران! + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
آمادگی ارتش و سپاه برای پاسخی قاطع و فراتر از منطقه + فیلم
۷۹۱

آمادگی ارتش و سپاه برای پاسخی قاطع و فراتر از منطقه + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
از کم‌خونی تا مشکلات گوارشی؛ چه عواملی باعث فراموشی می‌شوند؟ + فیلم
۵۵۲

از کم‌خونی تا مشکلات گوارشی؛ چه عواملی باعث فراموشی می‌شوند؟ + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
اعتراف تحلیلگر فاکس‌نیوز به ناکامی فشار اقتصادی علیه ایران + فیلم
۵۰۸

اعتراف تحلیلگر فاکس‌نیوز به ناکامی فشار اقتصادی علیه ایران + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha