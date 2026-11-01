رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: در ۶۴ شهر تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، حدود ۲۷۰۰ پزشک در سطح یک نیاز داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - بابک فرخی رئیس مرکز مدیریت شبکه وارت بهداشت در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در پی اجرای موفق برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، اجرای آن را در شهرهای بالای ۲۰ هزار کلید خورد. این طرح در سه فاز آغاز شده و الان در ۶۴ شهر و با جمعیت ۱۲ میلیون نفر در حال اجراست.

به گفته وی، در حال حاضر ۷ میلیون نفر از جمعیت شهری و ۵ میلیون نفر از جمعیت روستایی تحت پوشش قرار گرفته‌اند و تا پایان سال تمام نقص‌های احتمالی بررسی و رفع خواهد شد.

مدیریت شبکه وزارت بهداشت ادامه داد: اتصال سامانه‌های سطح یک به بیمارستان‌ها انجام شده است و پرونده الکترونیک سلامت توسط متخصصان دیده شده است. 

فرخی بیان کرد: طرح پرونده الکترونیک سلامت در سطح یک به طور کامل انجام شده است و با اجازه خود بیمار پزشکان سلامت در سطح یک قابلیت دیدن سابقه بیماری افراد و دارو‌های مصرفی را دارند. 

وی تصریح کرد: یکی‌از موضوعات مهم در پزشک خانواده بحث تامین نیروی انسانی است به طوری که ۲۷۰۰ پزشک در سطح یک برای ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی نیازمندیم که بخشی از آن از نیرو‌های دولتی و قسمتی دیگر از نیرو‌های طرحی تامین شده است. 

وی ادامه داد: در گذشته سه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور به صورت در شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر استان فارس و مازندران انجام شد.

برچسب ها: پزشک خانواده شهری ، نظام ارجاع
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