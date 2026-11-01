سید عباس عراقچی در پیامی به وزیر خارجه الجزایر، هفتاد و دومین سالگرد انقلاب آزادی‌بخش و روز ملی این کشور را تبریک گفت و بر گسترش همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با ارسال پیامی به احمد عطاف، وزیر امور خارجه الجزایر، فرارسیدن هفتاد و دومین سالگرد آغاز انقلاب آزادی‌بخش و روز ملی الجزایر را به ملت و دولت الجزایر تبریک گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این پیام، ضمن آرزوی سعادت و بهروزی برای دولت و ملت بزرگ الجزایر، ابراز امیدواری کرد دو کشور ایران و الجزایر با تداوم رویکرد فعال و سازنده در حمایت از آرمان‌های عدالت‌خواهانه، شاهد تقویت مساعی مشترک و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های موجود در جهت گسترش هرچه‌ بیشتر همکاری‌ها در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی باشند.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، پیام تبریک ، روز ملی الجزایر
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