کره شمالی از آزمایش کلاهک خوشه‌ای یک موشک بالستیک تاکتیکی با هدف ارزیابی قابلیت کاربرد رزمی و قدرت تخریب آن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های دولتی کره شمالی روز یکشنبه گزارش دادند که این کشور با هدف ارزیابی قابلیت استفاده رزمی و قدرت تخریب تسلیحات خود، یک کلاهک خوشه‌ای برای موشک بالستیک تاکتیکی را آزمایش کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA)، اداره موشکی این کشور روز شنبه این آزمایش را انجام داد.

این آزمایش با نظارت ژنرال کیم جونگ‌سیک، عضو کمیسیون نظامی مرکزی حزب حاکم کارگران کره و معاون اول رئیس یکی از بخش‌های کمیته مرکزی این حزب، برگزار شد.

مؤسسه پژوهشی سامانه‌های موشک بالستیک کره شمالی و مؤسسه پژوهش کلاهک اعلام کردند که نتایج آزمایش نشان داده است کلاهک خوشه‌ای استاندارد «نوع ۲» این کشور می‌تواند منطقه‌ای به وسعت حدود ۱۲ تا ۱۳ هکتار، معادل تقریباً ۲۹ تا ۳۲ جریب، را با آنچه «تراکم بسیار بالا» توصیف کردند، منهدم کند.

رئیس اداره موشکی کره شمالی اعلام کرد که این کشور کلاهک‌های خوشه‌ای خود را در چهار دسته طبقه‌بندی می‌کند که از جمله آنها انواع ویژه‌منظوره و استاندارد هستند.

وی افزود که پیونگ‌یانگ قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی هر چهار نوع کلاهک را در اختیار یگان‌های نظامی قرار دهد تا این یگان‌ها بتوانند متناسب با اهداف عملیاتی و ویژگی‌های هدف، کلاهک مورد نظر خود را انتخاب کنند.

اداره موشکی کره شمالی این آزمایش را بخشی از تحقیقات علمی مستمر برای افزایش قدرت تخریب سامانه‌های تسلیحاتی این کشور توصیف کرد.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: آزمایش موشکی ، کره شمالی
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