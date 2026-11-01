باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز ۳۱ اکتبر در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از وضعیت وی جویا شده است.

این تماس چند روز پس از آن انجام شد که ادعا می شود ترامپ با فرماندهان ارشد نظامی آمریکا درباره گزینه‌های احتمالی ازسرگیری حملات علیه ایران گفت‌و‌گو کرده بود.

بر اساس این گزارش، حملات احتمالی آمریکا علیه ایران بعید است پیش از سوم نوامبر، هم‌زمان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا انجام شود.

این تماس در شرایطی صورت گرفته است که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و متحدانش در انتخابات اخیر رژیم صهیونیستی در مجموع ۵۳ کرسی به دست آوردند؛ رقمی که برای تشکیل اکثریت پارلمانی و دستیابی به ۶۱ کرسی کافی نیست و این رژیم عملا در یک بن بست سیاسی قرار دارد.

منبع: وال‌استریت ژورنال