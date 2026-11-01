باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های محلی گزارش دادند که شامگاه شنبه و پس از پایان مسابقه فوتبال در ورزشگاه لژیون فیلد در شهر بیرمنگام ایالت آلاباما، تیراندازی رخ داد که در پی آن دست‌کم یک نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش‌ها، وضعیت دو نفر از مجروحان وخیم است و آنها برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی منتقل شده‌اند.

پس از وقوع حادثه، از حاضران در ورزشگاه خواسته شد محل را ترک کنند و به شهروندان نیز توصیه شد از نزدیک شدن به منطقه خودداری کنند.

هنوز مشخص نیست تیراندازی داخل ورزشگاه رخ داده یا در محدوده اطراف آن اتفاق افتاده است. مقام‌های محلی تاکنون اطلاعاتی درباره مظنونان احتمالی یا انگیزه این تیراندازی منتشر نکرده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز