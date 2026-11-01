۱۶۴ هزار مرزنشین خراسان جنوبی در انتظار رونق دوباره تجارت مرزی

باشگاه خبرنگاران جوان - ضیائی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۱۳ شرکت تعاونی مرزنشینان با مجموع ۱۶۴ هزار عضو در خراسان جنوبی وجود دارد که به دلیل مشکلات اقتصادی، تنها تعداد محدودی از آنها فعالیت دارند.

او افزود: تعاونی‌های مرزنشینان در شهرستان‌هایی از جمله نهبندان، درح و زیرکوه حضور دارند و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی مرز‌های شرقی کشور، می‌توانند نقش مؤثری در توسعه تجارت مرزی، رونق اقتصادی و بهبود معیشت خانوار‌های مرزنشین ایفا کنند.

رفع تعهد ارزی؛ مهم‌ترین مانع فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان

ضیائی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های تعاونی‌های مرزنشینان، موضوع رفع تعهد ارزی ناشی از فعالیت‌های صادراتی سال‌های گذشته است که از سال ۱۳۹۷ موجب محدود شدن فعالیت اقتصادی بسیاری از این شرکت‌ها شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خراسان جنوبی تصریح کرد: فعالیت اقتصادی تعاونی‌های مرزنشینان ارتباط مستقیمی با صادرات و واردات دارد و تا زمانی که تعهدات ارزی گذشته تعیین تکلیف نشود، امکان بازگشت بسیاری از این تعاونی‌ها به چرخه فعالیت‌های تجاری فراهم نخواهد شد.

او ادامه داد: تداوم این وضعیت موجب شده بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی تعاونی‌های مرزنشینان استان بلااستفاده باقی بماند و ضروری است با اتخاذ تصمیمات مناسب در سطح ملی، زمینه رفع موانع ارزی و ازسرگیری فعالیت این مجموعه‌ها فراهم شود.

به‌روز نبودن مجامع عمومی و هیئت‌مدیره‌ها؛ مانع احیای تعاونی‌ها

ضیائی اظهار کرد: علاوه بر موضوع رفع تعهد ارزی، به‌روز نبودن مجامع عمومی و پایان یافتن دوره قانونی هیئت‌مدیره‌ها از دیگر موانع مهم فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خراسان جنوبی افزود: برخی تعاونی‌ها به دلیل برگزار نشدن مجامع عمومی و انتخاب نشدن هیئت‌مدیره جدید، در انجام امور اداری، بانکی و تجاری با محدودیت مواجه هستند و حتی در صورت رفع مشکلات ارزی نیز تا زمان اصلاح وضعیت مدیریتی، امکان فعالیت کامل اقتصادی آنها فراهم نخواهد شد.

او تأکید کرد: برگزاری مجامع عمومی، انتخاب هیئت‌مدیره‌های جدید و ثبت تغییرات قانونی باید با جدیت از سوی تعاونی‌ها دنبال شود تا شرایط لازم برای احیای فعالیت اقتصادی و بهره‌مندی از حمایت‌ها و تسهیلات بانکی فراهم شود.

پیگیری رفع موانع فعالیت تعاونی‌ها از طریق اتاق تعاون ایران

ضیائی بیان کرد: موضوع تعهدات ارزی تعاونی‌های مرزنشینان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده و از طریق اتاق تعاون ایران نیز در حال پیگیری است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خراسان جنوبی تصریح کرد: بهره‌مندی تعاونی‌های مرزنشینان از منابع مالی و تسهیلات بانکی نیز می‌تواند نقش مؤثری در احیای فعالیت آنها داشته باشد، اما تحقق این موضوع نیازمند تعیین تکلیف تعهدات ارزی و به‌روزرسانی وضعیت مجامع عمومی و هیئت‌مدیره‌هاست.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان برای رونق اقتصاد استان

او اظهار کرد: هم‌مرزی خراسان جنوبی با افغانستان فرصت مناسبی برای گسترش مبادلات تجاری و فعالیت‌های صادراتی فراهم کرده و تعاونی‌های مرزنشینان می‌توانند با رفع موانع موجود، سهم مؤثری در بهره‌برداری از این ظرفیت داشته باشند.

ضیائی افزود: احیای فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان علاوه بر توسعه تجارت مرزی، می‌تواند زمینه افزایش درآمد خانوار‌های مرزنشین، ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید و تقویت معیشت ساکنان مناطق مرزی را فراهم کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خراسان جنوبی با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های اتاق تعاون استان اظهار کرد: رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی، شخصاً پیگیر مشکلات تعاونی‌های مرزنشینان بوده و با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تلاش‌های مؤثری برای رفع موانع فعالیت این مجموعه‌ها انجام داده است.

او در پایان با قدردانی از پیگیری‌های اتاق تعاون خراسان جنوبی و اتاق تعاون ایران تأکید کرد: انتظار می‌رود با تداوم این حمایت‌ها و همکاری دستگاه‌های مرتبط، مشکلات تعاونی‌های مرزنشینان به‌ویژه در زمینه رفع تعهدات ارزی تعیین تکلیف شود تا زمینه گسترش فعالیت اقتصادی، توسعه تجارت مرزی و بهبود معیشت مرزنشینان استان فراهم شود.