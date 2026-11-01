باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از هشدار آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره پاسخ به هرگونه تهدید یا حمله جدید، با تکرار ادعا‌های خود درباره تضعیف توان نظامی و هسته‌ای ایران، از باقی ماندن یک یا دو هدف برای اقدام نظامی سخن گفت؛ اظهاراتی که بار دیگر بر تنش‌های لفظی میان تهران و واشنگتن افزوده است.

ترامپ روز شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در اقامتگاه خود در فلوریدا مدعی شد که آمریکا توان نظامی و برنامه هسته‌ای ایران را به‌شدت تضعیف کرده، اما همچنان یک یا دو هدف دیگر برای اقدام باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: «ما سامانه هسته‌ای آنها را از کار انداخته‌ایم. هنوز باید به نظرم یکی دو سایت را تعیین تکلیف کنیم، اما می‌توانیم این کار را در ۱۰ دقیقه انجام دهیم.»

ترامپ همچنین به منطقه «کوه پیک‌اکس(کلنگ)» در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز اشاره کرد و گفت آمریکا باید «تکلیف آنجا را هم روشن کند». این در حالی است که توصیف این منطقه به‌عنوان یک مجموعه هسته‌ای زیرزمینی، بر اساس ادعا‌ها و گزارش‌های مطرح‌شده از سوی منابع آمریکایی است و اظهارات ترامپ به‌تنهایی تأییدی مستقل بر ماهیت و وضعیت این محل محسوب نمی‌شود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پیامی درباره پیامد‌های هرگونه اقدام نظامی یا تروریستی جدید علیه ایران هشدار داد.

رهبر جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت پاسخ فوری و مؤثر به تهدید‌های دشمن تأکید کرد و خواستار آن شد که نیرو‌های مسلح فهرست اهداف خود را به‌روزرسانی کنند تا دارایی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، اعم از اهداف مادی و غیرمادی، در برد عملیاتی ایران قرار گیرند.

وی همچنین بر افزایش تولید مهمات و تسلیحات مورد نیاز برای عملیات شناسایی، پشتیبانی و رزمی و تقویت توان اطلاعات نظامی و قابلیت‌های دفاعی بومی تأکید کرد.

گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری حملات

هم‌زمان با افزایش تنش‌های لفظی، گزارش‌هایی درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا علیه ایران منتشر شده است.

شبکه خبری «ام‌اس ناو» در گزارشی مدعی شد دولت ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای ازسرگیری حملات علیه ایران در روز چهارم نوامبر، یک روز پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر، است.

این گزارش، ادعای یک رسانه درباره برنامه‌ریزی احتمالی دولت آمریکا است و به‌خودی‌خود به معنای اتخاذ تصمیم قطعی برای آغاز حملات جدید نیست.

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه اعلام کرد که ترامپ هنوز درباره آغاز حملات تازه علیه ایران تصمیمی نگرفته و واشنگتن همچنان برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک آمادگی دارد.

ترامپ نیز با اشاره به روند مذاکرات مدعی شد که گفت‌و‌گو‌ها در حال پیشرفت است، اما درباره قابل اعتماد بودن طرف ایرانی ابراز تردید کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با تأکید بر اینکه واشنگتن برای آغاز حمله جدید عجله‌ای ندارد، بار دیگر ادعا کرد که پیش‌تر خسارات قابل توجهی به توان نظامی و برنامه هسته‌ای ایران وارد شده است.

اظهارات تهدیدآمیز ترامپ درباره باقی ماندن اهدافی برای اقدام نظامی، در کنار هشدار تهران درباره پاسخ به هرگونه حمله احتمالی، در شرایطی مطرح می‌شود که هم‌زمان از ادامه مسیر دیپلماتیک نیز سخن گفته می‌شود؛ وضعیتی که چشم‌انداز روابط دو کشور و احتمال تشدید دوباره تنش‌ها را همچنان با ابهام همراه کرده است.

منبع: ایندیا تودی