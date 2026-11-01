الفت‌نسب گفت: سکو‌های فروش طلا برای اتصال به سامانه ناظر باید طلای عرضه‌شده را در خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی ذخیره کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا الفت‌نسب رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا و موضوع خالی‌فروشی گفت: تا زمانی که سامانه ناظر طراحی‌شده از سوی بانک مرکزی به‌طور کامل عملیاتی نشود، نمی‌توان با قطعیت درباره خالی‌فروشی یا عدم خالی‌فروشی کسب‌وکارها اظهارنظر کرد.

وی ادامه داد: برآورد ما این است که در حال حاضر حدود چهار پلتفرم به سامانه ناظر متصل شده‌اند و انتظار داریم سرعت اتصال سایر سکوها نیز افزایش پیدا کند. در صورت فراهم شدن این امکان، پلتفرم‌هایی را که به سامانه متصل شده‌اند به مردم معرفی و درباره آنها اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به الزامات فعالیت پلتفرم‌های طلا تصریح کرد: شرط اتصال به سامانه ناظر این است که پلتفرم‌ها طلای عرضه‌شده را در خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی ذخیره کنند و متناسب با میزان طلای موجود در این خزانه‌ها امکان عرضه داشته باشند.

الفت‌نسب با اشاره به اظهارات دادستانی درباره برخورد با پلتفرم‌های فاقد مجوز و متصل‌نشده به سامانه ناظر گفت: اعلام شده است کسب‌وکارهایی که مجوز ندارند و وارد فرآیند نظارت نشده‌اند، در صورت متصل نشدن به سامانه، احتمالاً با محدودیت فعالیت مواجه خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی بخشی از نظارت‌ها به‌صورت دستی انجام می‌شود و اطلاعات و استعلام‌های لازم مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما انتظار داریم با اتصال همه پلتفرم‌ها به سامانه ناظر، امکان نظارت دقیق‌تر و شفاف‌تر بر فعالیت این کسب‌وکارها فراهم شود.

او درباره وضعیت فعالیت پلتفرم‌های فروش خودرو نیز اظهار کرد: موضوع فروش خودرو در پلتفرم‌ها چندین بار در هیئت مقررات‌زدایی مطرح و ضوابطی برای آن تدوین شده است. تعداد زیادی از پلتفرم‌ها نیز برای دریافت مجوز فعالیت در این حوزه درخواست داده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر منتظر دریافت استعلام‌هایی هستیم که قرار است فراجا به‌صورت متمرکز جمع‌آوری و در اختیار سکوها قرار دهد. تصور ما این بود که این فرآیند حدود سه ماه قبل انجام شود، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال، مسئولان مربوطه قول داده‌اند این موضوع در نیمه دوم سال جاری و تا پایان سال تعیین تکلیف شود.

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برچسب ها: فروش طلا ، فروش آنلاین
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