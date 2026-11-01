باشگاه خبرنگاران جوان - کریستی کاونتری رئیس کمیته بین المللی المپیک درمراسم افتتاحیه بازی های المپیک جوانان به میزبانی سنگال گفت: سال‌ها درباره این لحظه صحبت کرده‌ایم؛ برگزاری نخستین رویداد ورزشی المپیکی در آفریقا. همه ما می‌دانیم که عملی کردن این لحظه، تا چه حد سخت بوده و من خوشحالم که حالا همه این لحظه را جشن می‌گیریم. این لحظه تاریخی متعلق به سنگال، آفریقا و تمام جنبش المپیک است. او با قدردانی از استقبال گرم مردم سنگال، دولت این کشور، کمیته برگزارکننده و داوطلبان گفت:می‌دانم که چه میزان عشق، اشتیاق و تلاش برای تحقق این لحظه به کار گرفته شده است.



رئیس کمیته بین‌المللی المپیک با تأکید بر نقش جوانان در برگزاری این بازی‌ها گفت: آنچه این بازی‌ها را ویژه‌تر می‌کند، حضور جوانان در قلب تمام فعالیت‌هاست. این بازی‌ها واقعاً برای جوانان و به دست جوانان برگزار می‌شود.

کاونتری همچنین با اشاره به مهمان‌نوازی سنگال اظهار داشت: شما آغوش و قلب خود را به روی جهان گشوده‌اید. او با ابراز افتخار از هویت آفریقایی خود تأکید کرد: به‌عنوان یک شهروند زیمباوه و یک زن آفریقایی، بسیار مفتخرم که قاره ما برای نخستین بار میزبان جنبش المپیک شده است.



کاونتری در پایان برای ورزشکاران جوان صحبت‌های جالبی داشت: امشب، شب شماست. لحظه‌ای به اطراف نگاه کنید و از این تجربه لذت ببرید. شما برای رسیدن به اینجا بسیار سخت تلاش کرده‌اید. فقط لحظه‌ای مکث کنید، به اطراف نگاه کنید و تمام این لحظات را در ذهن خود ثبت کنید. شما برای رسیدن به اینجا بسیار سخت تلاش کرده‌اید. صبح‌های زود، ساعت‌های طولانی تمرین و تمام کسانی که در طول این مسیر در کنار شما بوده‌اند و به شما کمک کرده‌اند را به یاد بیاورید. من به‌خوبی می‌دانم که اکنون چه احساسی دارید. ممکن است کمی یا حتی بسیار زیاد به خاطر مسابقه استرس داشته باشید، اما با همه اینها سعی کنید از این لحظه لذت ببرید.