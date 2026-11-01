باشگاه خبرنگاران جوان - سیروسی مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: دو دست لباس تاریخی متعلق به زنده‌یاد پروفسور محمدحسن گنجی، از برجسته‌ترین مفاخر علمی ایران، در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسید.

او افزود: این دو اثر ارزشمند شامل لباس تشریفات و لباس دانش‌آموختگی پروفسور گنجی است که به همت خانواده آن مرحوم به موزه دانشگاه بیرجند اهدا شده و اکنون به‌عنوان بخشی از میراث مادی و فرهنگی یکی از بزرگ‌ترین شخصیت‌های علمی ایران نگهداری می‌شود.

سیروسی بیان کرد: لباس تشریفات از پارچه مخمل تهیه شده و در قسمت جلو، سرآستین‌ها و کناره‌ها با هنر ظریف گلابتون‌دوزی و نقوش گیاهی تزئین شده است. لباس دانش‌آموختگی نیز ردایی مخملی است که با نوار‌های قیطان آراسته شده و در قسمت سینه آن دو نقش سرو به چشم می‌خورد.

مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تصریح کرد: قدمت این دو لباس به حدود سال ۱۳۲۵ بازمی‌گردد و از منظر تاریخی، هنری و هویتی واجد ارزش هستند؛ چراکه این آثار فراتر از یک پوشش شخصی، روایتگر بخشی از زندگی علمی، جایگاه دانشگاهی و مسیر پرافتخار یکی از مفاخر ملی کشور هستند.

او ادامه داد: نام دانشمندی که از روستای ماهوک بیرجند برخاست و در بلندای قله‌های علم جهان ایستاد، این بار با ثبت دو یادگار شخصی‌اش در فهرست میراث ملی کشور، بار دیگر در کانون توجه میراث فرهنگی قرار گرفته است.

از ماهوک تا جهان؛ روایت زندگی پدر جغرافیای نوین ایران

سیروسی اظهار کرد: دکتر محمدحسن گنجی در سال ۱۲۹۱ در روستای ماهوک از توابع بیرجند دیده به جهان گشود. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدرسه تاریخی شوکتیه بیرجند سپری کرد و سپس در دارالمعلمین عالی تهران، انگلستان و آمریکا به تحصیل در رشته جغرافیا با تأکید بر اقلیم‌شناسی پرداخت.

مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: پروفسور گنجی از سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۵۴ در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و از پیشگامان ورود و توسعه جغرافیای نوین در نظام دانشگاهی ایران بود. وی پس از سال‌ها فعالیت علمی و تربیت نسل‌های متعدد دانشجویان، در سال ۱۳۵۴ با دریافت درجه استادی ممتاز بازنشسته شد.

او افزود: آوازه علمی این استاد برجسته از مرز‌های ایران فراتر رفت؛ به‌گونه‌ای که سازمان هواشناسی جهانی در سال ۲۰۰۱ جایزه علمی خود را به پاس خدمات برجسته‌اش به او اعطا کرد. همچنین در سال ۱۳۸۳ به‌عنوان چهره برگزیده چهارمین همایش چهره‌های ماندگار کشور انتخاب شد.

سیروسی تصریح کرد: تأسیس دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۵۶ از جمله خدمات ارزشمند این شخصیت علمی به زادگاهش است؛ اقدامی که نقشی مهم در توسعه علمی و دانشگاهی منطقه ایفا کرد.

ثبت یک اثر، پاسداشت یک هویت

مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تأکید کرد: ثبت ملی این دو لباس، تنها حفاظت از دو اثر تاریخی نیست؛ بلکه پاسداشت نام و یاد دانشمندی است که سرمایه علمی و اعتبار بین‌المللی ایران محسوب می‌شود.

او افزود: صیانت از یادگار‌های مفاخر و معرفی آنها به نسل‌های آینده، مسئولیتی فرهنگی و تاریخی است و ثبت این دو اثر می‌تواند زمینه معرفی بیشتر شخصیت علمی پروفسور گنجی و پیوند نسل جوان با میراث پرافتخار علمی استان خراسان جنوبی را فراهم آورد.

سیروسی ادامه داد: زنده‌یاد پروفسور محمدحسن گنجی در سال ۱۳۹۱ درگذشت، اما نام او همچنان در تاریخ علم ایران و جهان زنده است؛ دانشمندی که از بیرجند برخاست، در جهان شناخته شد و امروز حتی یادگار‌های شخصی‌اش نیز به بخشی از میراث ملی ایران تبدیل شده‌اند.