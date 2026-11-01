افتتاحیه المپیک جوانان در داکار با تصویری متفاوت از آنچه پیس از این دیده بودیم آغاز شد؛ ورزشکاران کشور‌های مختلف، بدون تشریفات مرسوم، در کنار یکدیگر قدم برداشتند تا پیام دوستی و همدلی را به نمایش بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان به محض اعلام آغاز برنامه، ورزشکاران کشور‌های شرکت‌کننده به همراه سرپرستان کاروان‌ها از دو ورودی وارد ورزشگاه عبدالله واد در شهر دیامنیادیو شدند و در فضایی سرشار از شور و هیجان، مسیر رژه را طی کردند.
در این میان، دختران و پسران ایران جزو نخستین ورزشکارانی بودند که قدم به مسیر رژه گذاشتند. آنها با شور و اشتیاق حضور در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی رده سنی خود را جشن گرفتند و پس از طی مسیر، در جایگاه‌های تعیین‌شده مستقر شدند.

تفاوت اصلی این مراسم با افتتاحیه‌های پیشین المپیک، تغییر در شیوه ورود کاروان‌ها بود. برخلاف روال معمول که ورزشکاران هر کشور پشت پرچم ملی خود و به‌صورت جداگانه رژه می‌روند، این بار جوانان کشور‌های مختلف در کنار یکدیگر وارد ورزشگاه شدند؛ تصویری که با فلسفه المپیک جوانان و تأکید آن بر دوستی، همبستگی و پیوند فرهنگ‌ها هماهنگی داشت.

در بخش دیگری از افتتاحیه، پرچمداران کشور‌های شرکت‌کننده با حمل پرچم‌های ملی خود وارد ورزشگاه شدند؛ بخشی که در آن حدیث یاری سرارودی و بنیامین فرجی، دو ورزشکار جوان ایران، مسئولیت حمل پرچم کشورمان را بر عهده داشتند. البته این بخش هم تفاوتی با رویداد‌های قبل داشت. بر خلاف رویداد‌های قبل که پرچم توسط هر دو ورزشکار حمل می‌شد، این بار پرچم را یکی از پرچمداران و نام کشور را پرچمدار دیگر در دست داشت.  با این حال و‌هوای متفاوت چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان در سنگال افتتاح شد تا قاره آفریقا فرصتی داشته باشد برای نمایش توانایی‌های خود در مسیر کسب میزبانی‌های بزرگ‌تر.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، المپیک جوانان
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