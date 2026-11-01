یک خبرنگار آکسیوس مدعی شد که در صورت عملکرد ضعیف جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، ترامپ ممکن است برای جبران شکست سیاسی خود به یک عملیات نظامی گسترده علیه ایران روی بیاورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - باراک راوید، خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس در گزارشی مدعی شد که اگر حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا عملکرد ضعیفی داشته باشد، احتمال دارد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، تمایل بیشتری به آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه ایران پیدا کند.

بر اساس این گزارش، ترامپ ممکن است در صورت احساس تحقیر یا از دست دادن حمایت سیاسی در پی نتایج انتخابات، به اقدامی قاطع و پرمخاطره دست بزند.

راوید به نقل از یکی از منابع خود نوشت: «اگر او احساس کند تحقیر شده یا حمایت خود را از دست داده است، دست به اقدامی جسورانه خواهد زد. این دقیقاً همان چیزی است که همه به ایرانی‌ها می‌گویند؛ بهترین فرصت آنها برای دستیابی به توافق، همین حالاست.»

رد پیشنهاد‌های قطر از سوی تهران

این گزارش در حالی منتشر شده است که ایران پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی قطر برای پایان دادن به جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی را نپذیرفته است.

بر اساس گزارش رویترز، تهران تأکید دارد که واشنگتن باید پیش از هرگونه توافق، محاصره بنادر ایران را پایان دهد و تحریم‌های مربوط به صادرات نفت را لغو کند.

منبع: خبرگزاری اوکراینی UNN به نقل از آکسیوس

برچسب ها: انتخابات کنگره آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
اینها بازی فریب است...ترامپ عصبانی.. ترامپ سردرگم..ترامپ ناامید..و و و ..بعد غافلگیری نظامی.. آمریکا در هر صورت حمله خواهد کرد....فقط زمانش زمان غافلگیری ایرانست..
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