باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - باراک راوید، خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس در گزارشی مدعی شد که اگر حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا عملکرد ضعیفی داشته باشد، احتمال دارد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، تمایل بیشتری به آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه ایران پیدا کند.

بر اساس این گزارش، ترامپ ممکن است در صورت احساس تحقیر یا از دست دادن حمایت سیاسی در پی نتایج انتخابات، به اقدامی قاطع و پرمخاطره دست بزند.

راوید به نقل از یکی از منابع خود نوشت: «اگر او احساس کند تحقیر شده یا حمایت خود را از دست داده است، دست به اقدامی جسورانه خواهد زد. این دقیقاً همان چیزی است که همه به ایرانی‌ها می‌گویند؛ بهترین فرصت آنها برای دستیابی به توافق، همین حالاست.»

رد پیشنهاد‌های قطر از سوی تهران

این گزارش در حالی منتشر شده است که ایران پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی قطر برای پایان دادن به جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی را نپذیرفته است.

بر اساس گزارش رویترز، تهران تأکید دارد که واشنگتن باید پیش از هرگونه توافق، محاصره بنادر ایران را پایان دهد و تحریم‌های مربوط به صادرات نفت را لغو کند.

منبع: خبرگزاری اوکراینی UNN به نقل از آکسیوس