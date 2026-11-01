به گفته رئیس پلیس راهور گیلان، برابر ماده ۲۱۵ آیین‌نامه؛ عابران پیاده نیز مانند رانندگان موظف به رعایت قوانین و مقررات ترافیکی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات تردد عابران پیاده اظهار داشت: برابر ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، عابران پیاده نیز همانند رانندگان موظف به رعایت قوانین و مقررات ترافیکی هستند و بی‌توجهی به این الزامات می‌تواند جان آنان را در معرض خطر قرار دهد.

او افزود: عابران باید در معابری که پیاده‌رو وجود دارد، از آن استفاده کنند و در صورت نبود پیاده‌رو یا غیرقابل تردد بودن آن، از منتهی‌الیه سمت چپ سواره‌رو و خلاف جهت حرکت وسایل نقلیه عبور کنند. همچنین عبور از عرض خیابان باید صرفا از گذرگاه‌های عابر پیاده، پل‌های هوایی و گذرگاه‌های زیرزمینی مجاز انجام شود.

رئیس پلیس راهور گیلان تصریح کرد: خودداری از ورود ناگهانی به سواره‌رو، توجه به چراغ عابر پیاده، پرهیز از عبور از میان موانع و فضای سبز میانی معابر و رعایت نکات ایمنی هنگام تردد در بزرگراه‌ها، از مهمترین مواردی است که عابران باید به آن توجه داشته باشند.

سرهنگ نصیریان با بیان اینکه حفظ جان عابران پیاده، مستلزم رعایت قانون، افزایش دقت و مسئولیت‌پذیری در معابر است، از شهروندان خواست با رعایت مقررات، در ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش حوادث رانندگی مشارکت کنند.

منبع: روابط عمومی پلیس راهور استان گیلان

برچسب ها: پلیس راهور گیلان ، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی
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