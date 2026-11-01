رئیس پلیس راه راهور فراجا، آخرین جزئیات تصادف مرگبار محور کاشان ـ قم در محدوده استان اصفهان را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۲۰ شب گذشته، ۹ آبان، یک دستگاه تریلی حامل گچ پس از خروج از کارخانه، در محور کاشان ـ قم و در محدوده‌ای از جاده که مسیر رفت‌وبرگشت آن فاقد جداکننده فیزیکی بود، تردد می‌کرد که به دلایل نامشخص از مسیر خود منحرف شد و با یک دستگاه پژو و یک دستگاه پراید در مسیر مقابل برخورد کرد.

وی افزود: شدت برخورد به حدی بود که هر ۳ وسیله نقلیه دچار حریق شدند. بلافاصله پس از وقوع حادثه، مأموران پلیس راه به همراه نیرو‌های اورژانس، امداد و نجات و هلال‌احمر در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق، امدادرسانی و پاکسازی مسیر را آغاز کردند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تلفات این حادثه تصریح کرد: خودروی پژو ۶ سرنشین داشت که تمامی آنها جان باختند. همچنین ۲ سرنشین پراید و راننده تریلی نیز در این حادثه جان خود را از دست دادند و کمک‌راننده تریلی به‌شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد. در مجموع، این تصادف ۹ کشته و یک مجروح برجا گذاشت.

انحراف به چپ تریلی؛ علت اولیه حادثه سردار محبی با اشاره به آغاز بررسی‌های تخصصی کارشناسان فنی پلیس راه درباره علت وقوع این حادثه گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، انحراف به چپ تریلی علت اولیه این تصادف اعلام شده است؛ با این حال، علل‌های دیگر همچنان در دست بررسی قرار دارد.

وی در ادامه گفت: خستگی و خواب‌آلودگی راننده، سبقت غیرمجاز یا بروز مشکلات جسمانی ناگهانی، از جمله ایست قلبی، از جمله احتمالاتی است که باید با بررسی‌های دقیق کارشناسی ارزیابی شود. در حال حاضر، هیچ‌یک از این موارد به‌عنوان علت قطعی حادثه تأیید نشده و بررسی‌های کارشناسان پلیس راه و پزشکی قانونی برای مشخص شدن علت نهایی ادامه دارد.

هشدار پلیس به رانندگان وسایل نقلیه سنگین رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به علائم خستگی و خواب‌آلودگی خاطرنشان کرد: رانندگان، به‌ویژه رانندگان وسایل نقلیه سنگین و ناوگان حمل‌ونقل مسافری، باید در صورت احساس خستگی یا خواب‌آلودگی، در نخستین محل ایمن توقف کنند و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.

وی افزود: در تصادفاتی که بر اثر انحراف یک وسیله نقلیه به مسیر مقابل رخ می‌دهد، ممکن است سرنشینان خودرو‌هایی قربانی شوند که هیچ نقشی در شکل‌گیری حادثه نداشته‌اند. در این حادثه نیز ۸ نفر از جان‌باختگان، سرنشینان پژو و پراید بودند که در مسیر مقابل تریلی تردد می‌کردند و نقشی در حادثه نداشتند.

سردار محبی با اشاره به وقوع چندین تصادف مرتبط با وسایل نقلیه سنگین در روز‌های اخیر گفت: با توجه به آغاز بارندگی‌ها در برخی محور‌های کشور، احتمال تأثیر عواملی مانند لغزندگی سطح راه‌ها در وقوع تصادفات باید به‌صورت تخصصی بررسی شود؛ با این حال، نمی‌توان بارندگی یا لغزندگی جاده را بدون تکمیل بررسی‌های کارشناسی، علت این حادثه دانست.

وی در پایان بر رعایت سرعت مطمئنه، حفظ هوشیاری، توجه به شرایط جوی و پرهیز از ادامه رانندگی در وضعیت خستگی و خواب‌آلودگی تأکید کرد و گفت: پلیس راهور در حال بررسی علل وقوع تصادفات روز‌های اخیر است و نتایج بررسی‌های کارشناسی پس از مشخص شدن ابعاد فنی حوادث اعلام خواهد شد.