باشگاه خبرنگاران جوان - کورش دهقان مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از ثبت ۳ زمین‌لرزه در استان بوشهر خبر داد و گفت: نخستین زمین‌لرزه به بزرگی ۴.۵ ریشتر ساعت ۵۰ دقیقه بامداد امروز حوالی بردخون در جنوب استان بوشهر رخ داد. عمق این زمین‌لرزه ۱۰ کیلومتر از سطح زمین ثبت شده است.

وی ادامه داد: همچنین زمین‌لرزه دیگر به بزرگی ۳.۷ ریشتر در آبدان شهرستان دیر جنوب استان بوشهر در عمق ۱۹ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

مدیرکل بحران استان بوشهر سومین زمین‌لرزه را به بزرگی ۳.۴ ریشتر در ساعت ۳۸ دقیقه بامداد امروز، حوالی کاکی دشتی در عمق ۱۹ کیلومتری زمین اعلام کرد و افزود: موقعیت جغرافیایی زمین لرزه بردخون شهرستان دیر که بزرگترین زمین‌لرزه بامداد امروز بوده است ۵۱.۵۲ طول جغرافیایی و ۲۸.۱۶ عرضه جغرافیایی بوده است.

دهقان با اشاره با آمادگی امدادگران در طول شبانه‌روز برای رسیدگی به بحران‌ها تصریح کرد: پس از وقوف زلزله ۴.۵ ریشتر بردخون تیم‌های امدادی و کارشناسان به محل وقوع اعزام شدند.

وی ادامه داد: تاکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد این زمین‌لرزه تاکنون خسارتی نداشته است.