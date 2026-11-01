باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با تشریح آخرین وضعیت توسعه شبکه آزادراهی کشور اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ۱۸۰ کیلومتر آزادراه به بهره‌برداری رسیده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۱۰۰ کیلومتر دیگر نیز تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به تعریف پروژه‌های جدید آزادراهی در کشور افزود: طی کمتر از دو سال گذشته، نزدیک به ۷۸۰ کیلومتر پروژه آزادراهی جدید تعریف شده است که برای ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، در مجموع به ۳۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

دوستی با اشاره به نقش بخش خصوصی در تأمین منابع مالی این پروژه‌ها تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد از سرمایه مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها از طریق مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین خواهد شد.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها در ادامه با تأکید بر ضرورت نگهداری و ارتقای کیفیت آزادراه‌های موجود کشور گفت: با توجه به فرسودگی و آسیب‌دیدگی برخی مقاطع شبکه آزادراهی، عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۷۰۰ کیلومتر از این مسیرها آغاز شده است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع مورد نیاز این بخش خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، امکان تأمین و تخصیص قیر مورد نیاز برای اجرای عملیات بهسازی آزادراه‌ها فراهم شده است.

دوستی در پایان تأکید کرد: اجرای این اقدامات می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت روسازی و افزایش سطح خدمات در شبکه آزادراهی کشور داشته باشد.