باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - ناصر رجبی‌دانالو رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه گفت: با توجه به کاهش دمای هوا و تغییرات اقلیمی، از یک‌سو و قرار گرفتن تالاب‌ها و آبگیرهای متعدد ارومیه در مسیر مهاجرت پرندگان، از سوی دیگر، احتمال انتقال ویروس و بروز آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در شهرستان وجود دارد.

وی با اشاره به اقدامات کنترلی و پیشگیرانه، از جمله واکسیناسیون و رعایت کامل اصول ایمنی زیستی، از همکاری صاحبان طیور بومی و صنعتی، مسئولان فنی واحدهای پرورشی و کارکنان دامپزشکی قدردانی کرد و از بهره‌برداران و ذی‌نفعان خواست هرگونه تلفات غیرعادی را در اسرع وقت به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.

آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان می‌تواند خسارت‌های اقتصادی سنگینی به صنعت طیور وارد کند و از بیماری‌های مشترک میان پرندگان و انسان به شمار می‌رود.