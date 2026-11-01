رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت آخرین وضعیت معاینات پزشکی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ دکتر سید علی مرعشی درباره جزییات معاینات پزشکی اظهار کرد:بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ۶۲ درصد موارد عدم تأیید استطاعت جسمی به مشکلات و بیماری‌های قلبی‌ـ‌عروقی و ۳۲ درصد به دیابت پیشرفته مربوط است و سایر موارد نیز بیماری‌های جسمی، اسکلتی و حرکتی را شامل می‌شود. این بررسی‌ها با هدف ارزیابی توانایی جسمی متقاضیان برای انجام مناسک حج و توجه به سلامت آنان انجام می‌شود که براساس شاخص‌های مدنظر صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به اینکه از ابتدا تاکنون ۷۰ هزار و ۱۶۳ نفر از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ برای انجام معاینات پزشکی و بررسی استطاعت جسمی معرفی شده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد، ۱۰ هزار و ۱۳۰ نفر هنوز برای معاینه مراجعه نکرده‌اند و ضروری است در فرصت محدود باقی‌مانده تا اعلام کاروان‌ها، به پزشکان معاین مراجعه کنند. همچنین پرونده پزشکی یک‌هزار و ۴۲۸ نفر که معاینات و آزمایش‌های لازم را انجام داده‌اند، در حال بررسی است و ۴۲۲ پرونده نیز در مرحله بررسی نهایی کمیسیون پزشکی قرار دارد.

مرعشی با بیان اینکه ۳۶۰ پزشک معاین همچنان در حال انجام معاینات هستند، گفت: میانگین سنی اقایان متقاضی که برای استطاعت جسمی مراجعه داشته‌اند تاکنون ۵۹ سال و خانم‌ها ۵۷ سال است. ضمنا برای افراد تأییدشده نیز دسته‌بندی‌ها و شاخص‌های لازم انجام شده و برنامه‌ریزی مدونی برای مراقبت و حفظ سلامت زائران در نظر گرفته شده است.

گفتنی است تایید استطاعت جسمی یکی از واجبات حج تمتع محسوب می‌شود که به صورت جامع و علمی از سوی مرکز پزشکی صورت می‌گیرد.