یکی از دستورکارهای امروز مجلس ادامه بررسی جزئیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان‌) مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار می‌شود دقایقی پیش به ریاست علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس آغاز شد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور)

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حمل‌ونقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی