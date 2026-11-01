سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره تنظیم قولنامه عادی برای خریدوفروش املاک دارای سند مالکیت سبزرنگ هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هشدار به خریداران املاک دارای سند مالکیت سبزرنگ، گفت: افرادی که قصد معامله ملکی با سند سبزرنگ را دارند، باید دقت کنند که به هیچ عنوان برای این املاک مبایعه‌نامه عادی تنظیم نکنند.

وی توضیح داد: منظور از مبایعه‌نامه عادی، قرارداد‌هایی است که در بنگاه‌های مشاوران املاک به‌صورت سه‌برگی تنظیم می‌شوند یا به شکل دست‌نویس و تایپی میان مردم به نگارش درمی‌آیند.

قویدل با تأکید بر ضرورت توجه خریداران به رنگ سند مالکیت افزود: اگر ملکی دارای سند مالکیت سبزرنگ یا سند تک‌برگ سبز باشد، خریداران باید مراقب باشند که معامله خود را با قولنامه عادی انجام ندهند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اگر خریدار ملکی دارای سند سبزرنگ را با قولنامه عادی خریداری کند و پس از آن اختلافی میان طرفین ایجاد شود، برای مثال فروشنده از انتقال رسمی ملک خودداری کند یا ملک را به خریدار تحویل ندهد، هیچ مرجع قضایی، شبه‌قضایی یا داوری به این دعوا رسیدگی نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از اعمال حقوقی که به‌صورت عادی نسبت به این املاک انجام می‌شوند، قابل استماع نخواهند بود.