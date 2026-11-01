باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری آناتولی گزارش داد که ارتش اسرائیل در حال احداث جاده‌های جدید در مناطق کوهستانی و دره‌های جنوب لبنان است تا مواضع نظامی خود را به یکدیگر متصل کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، این عملیات در مناطق غربی و مرکزی جنوب لبنان و در مناطقی انجام می‌شود که نیرو‌های اسرائیلی در خاک اشغالی لبنان مواضع نظامی ایجاد کرده‌اند.

این عملیات هم‌زمان با ادامه تخریب ساختمان‌ها و تأسیسات در این مناطق صورت می‌گیرد. در بخش مرکزی، شهرک‌های عیتا الشعب، مارون‌الرأس، بنت جبیل و عیترون قرار دارند. مارون‌الرأس مشرف به شهرک صهیونیست‌نشین آویویم در آن سوی مرز است.

در بخش غربی نیز مناطق ناقوره، یارین، ضهیره، مروَحین و علما الشعب قرار دارند که ارتش لبنان و نیرو‌های موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) در آن مستقر هستند.

این تحرکات نظامی پس از مذاکرات نظامی و فنی لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اکتبر در شهر تمپا در ایالت فلوریدا انجام می‌شود.

این مذاکرات بدون اعلام پیشرفت مشخص یا انتشار بیانیه مشترک پایان یافت. گزارش‌ها حاکی از توافق طرفین برای ادامه گفت‌وگوهاست، اما اختلاف‌نظر‌ها درباره عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان همچنان پابرجاست.

بر اساس توافق چارچوبی ماه ژوئن، قرار بود اسرائیل به‌تدریج از مناطق اشغالی لبنان عقب‌نشینی کند و در مقابل، ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود.

با وجود این توافق، اسرائیل همچنان به عملیات نظامی خود در لبنان ادامه داده است.

بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان، حملات اسرائیل از دوم مارس تاکنون دست‌کم ۴ هزار و ۳۸۶ شهید و ۱۲ هزار و ۴۰۷ زخمی بر جای گذاشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی