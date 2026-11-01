مدیرکل گمرک لرستان گفت: در هفت ماهه اول سال جاری ۷۳ میلیون دلار کالا از استان به ۲۱ کشور جهان صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن حسینی؛ مدیرکل گمرک لرستان امروز با اشاره به میزان صادرات هفت ماهه اول سال اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۷ هزار تن کالا از استان به ارزش ۷۳ میلیون دلار صادر شده است.

وی با اشاره به رشد صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: صادرات کالا از نظر وزنی ۴۴ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۶ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک لرستان با اشاره به اینکه ۵۵ قلم کالای صادراتی از گمرکات استان صادر شده است گفت: عمده کالا‌های صادراتی استان افزود: محصولات هیدروکربنی سبک و سنگین، محصولات پتروشیمی، ورق فولادی، شیر خشک صنعتی، سیمان، کربنات کلسیم، داروی انسانی، بیسکویت، خامه و خمیر کاغذ از جمله کالا‌های صادرشده به کشور‌های هدف بوده است.

حسینی با بیان اینکه این محصولات به ۲۱ کشور جهان صادر شده‌اند، گفت: پاکستان، عراق، ترکیه، فدراسیون روسیه، ازبکستان، عمان، ترکمنستان، فرانسه و گرجستان از جمله مقاصد صادراتی کالا‌های لرستان بوده‌اند.

منبع: گمرک لرستان