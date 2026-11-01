معاونت گذرنامه پلیس اطلاعات تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری سه عضو یک باند جعل گذرنامه و مدارک تمدید روادید اتباع خارجی در محله فرحزاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناسان معاونت گذرنامه هنگام بررسی مدارک ارائه‌شده برای صدور و تمدید روادید اتباع خارجی، با مواردی از مغایرت و ناهماهنگی در برخی گذرنامه‌ها و اسناد اقامتی روبه‌رو شدند.

پیگیری سرنخ‌ها و بررسی اصالت مدارک مشکوک، مأموران را به محل فعالیت این شبکه در محله فرحزاد رساند. بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد متهم اصلی در تهیه و جعل گذرنامه و مدارک تمدید روادید نقش محوری داشته است.

کشف گذرنامه‌ها و تجهیزات جعل

با تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضایی، مأموران به محل فعالیت متهم وارد شدند و جاعل اصلی را دستگیر کردند. در بازرسی از این محل، تعدادی گذرنامه دارای روادید جعلی، اسناد اقامتی ساختگی و تجهیزات مرتبط با جعل اسناد کشف و ضبط شد.

دستگیری هر سه عضو باند

تحقیقات تکمیلی نشان داد این فعالیت با مشارکت سه نفر و تقسیم وظایف میان اعضای شبکه انجام می‌شد؛ به‌طوری‌که یکی از افراد با متقاضیان ارتباط برقرار می‌کرد، فرد دیگری جابه‌جایی مدارک را بر عهده داشت و نفر سوم اسناد جعلی را تهیه می‌کرد.

در ادامه اقدامات پلیسی، دو عضو دیگر این شبکه نیز شناسایی و دستگیر شدند. با بازداشت هر سه متهم، فعالیت این باند متوقف شده و تحقیقات درباره ابعاد پرونده ادامه دارد.

منبع: پلیس تهران بزرگ

برچسب ها: گذرنامه جعلی ، پلیس تهران بزرگ
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