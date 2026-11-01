مدیر امور منابع آب شهرستان شیراز گفت: با هدف پیشگیری از بروز مخاطرات ناشی از جاری شدن سیلاب، تاکنون بیش از ۳۰ کیلومتر رودخانه در این کلانشهر لایروبی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا احمدی گفت: با هدف افزایش ظرفیت عبور آب، کاهش خطر طغیان، ممانعت از ورود سیلاب به نقاط مسکونی، اراضی کشاورزی و زیرساخت‌های حیاتی، لایروبی رودخانه‌ها، اجرایی شده است.

مدیر امور منابع آب شیراز اضافه کرد: مسیر‌های لایروبی شده شامل رودخانه‌های خرم‌رود (خشک)، چنارراهدار، جرسقان، خاتونک، پل فسا، گلستان و دوکوهک بوده است.

او در ادامه با اشاره به پیش‌بینی وقوع پدیده ال نینو، خاطرنشان کرد: شناخت صحیح و کامل، برنامه‌ریزی دقیق و اقدام به موقع در مواجهه با چنین پدیده‌هایی، نقش اثرگذاری در کاهش خسارت و افزایش تاب‌آوری دارد.

احمدی اضافه کرد: اقدامات اجرایی شده توسط اداره امور منابع آب شیراز با توجه به پیش بینی خطرات ناشی از وقوع احتمالی سیلاب براثر پدیده ال نینو، ادامه خواهد داشت.

وی با یادآوری اینکه رودخانه‌ها به شکل دوره‌ای نیازمند لایروبی است، گفت: لایروبی دوره‌ای، نیازمند برنامه‌ریزی برپایه انجام مطالعات هیدرولیکی و رعایت ملاحظات زیست محیطی بوده و قطعا هزینه آن بسیار کمتر از زیان‌های ناشی از وقوع سیلاب است.

مدیر امور منابع آب شیراز گفت: برای اجرای لایروبی رودخانه‌ها در سطح کلانشهر شیراز، ۱۰ دستگاه بیل، ۵ دستگاه لودر و ۱۵ دستگاه کامیون به کار گرفته شده است.

احمدی با اشاره به اهمیت خرم‌رود (روخانه خشک) به عنوان یکی از مسیر‌های اصلی هدایت آب در شهر شیراز، گفت: انجام لایروبی دوره‌ای این رودخانه با هدف جلوگیری از آبگرفتگی معابر، تخریب تاسیسات شهری و منازل مسکونی، و کمک به رفع بوی بد ناشی از تجمع زباله و فاضلاب، ضروری است.

منبع: آب منطقه‌ای فارس

برچسب ها: رودخانه ، ال نینو ، شیراز ، طرح لایروبی ، شرکت آب منطقه ای فارس
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