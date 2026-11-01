سخنگوی آبفای استان تهران گفت: در شرایط فعلی هیچ برنامه‌ای برای اعمال فشار حداکثری یا محدودیت در تأمین آب نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - بهنام بخشی، سخنگوی آبفای استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پیش‌بینی‌ها بر این بود که پاییز پربارشی را تجربه کنیم، اما با گذشت حدود ۴۰ روز از پاییز، میزان بارندگی‌ها هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

وی افزود: اگرچه میزان بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته کمی افزایش داشته، اما همچنان با میانگین بلندمدت فاصله زیادی داریم.

بخشی ادامه داد: با توجه به میزان ذخایر سد کرج، شرایط امسال نسبت به سال گذشته بهتر است، اما وضعیت سه سد دیگر تهران همچنان در شرایط تنش قرار دارد و به همین دلیل موضوع مدیریت مصرف جزو اولویت‌های ماست.

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به اجرای طرح کاهش هوشمند فشار در شبکه آب گفت: چند سال است که شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و به‌روز اسکادا، فشار شبکه را در ساعات مختلف به‌صورت هوشمند تنظیم می‌کند.

وی اظهار کرد: این اقدام با هدف توزیع عادلانه آب، به حداقل رساندن هدررفت و بهره‌مندی تمام شبکه از آب با کیفیت و پایداری مناسب انجام می‌شود.

بخشی توضیح داد: در برخی مناطق به دلیل اختلاف سطح، اگر افزایش فشار وجود داشته باشد، شبکه هوشمند فشار را کاهش می‌دهد و در مناطقی که با نارسایی شبکه مواجه هستیم نیز فشار را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که رفاه مردم پایدار باشد و آب مورد نیاز منازل و مشترکان تأمین شود.

وی تأکید کرد: اگر شهروندان در ساعاتی از روز با نارسایی در شبکه مواجه شدند، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ اعلام کنند تا همکاران فنی ما در اسرع وقت برای بررسی و رفع مشکل مراجعه کنند.

سخنگوی آبفای استان تهران تصریح کرد: در شرایط فعلی هیچ برنامه‌ای برای اعمال فشار حداکثری یا محدودیت در تأمین آب نداریم.

بخشی ابراز امیدواری کرد: بارندگی‌ها به بهبود شرایط منابع آبی کمک کند و همراهی مردم همانند تابستان امسال شرایطی را رقم بزند که تأمین پایدار آب در تمام ایام برای همه شهروندان فراهم باشد.

وی با اشاره به میزان مصرف آب در تهران گفت: در حال حاضر مصرف آب تهران حدود ۳ میلیون مترمکعب است.

سخنگوی آبفای استان تهران در پایان با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف گفت: در کنار قدردانی از مشترکان خوش‌مصرف، همچنان از مشترکان پرمصرف و بدمصرف می‌خواهیم رفتار مصرفی خود را اصلاح کنند و در صورت تداوم مصرف غیرمتعارف، قطع موقت آب در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: صنعت اب ، وزارت نیرو ، قطعی آب
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