نایب‌رئیس مجلس می‌گوید دشمنان ما باید بفهمند که ملت ایران در هیچ شرایطی و تحت هیچ فشاری، تصمیمی برای مذاکره در موضوع هسته‌ای ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان‌) که به‌صورت مجازی برگزار می‌شود در نطق پیش از دستور گفت: بینِ دو مناسبتِ تاریخی مهم قرار داریم. سالگرد سخنرانی تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در چهارم آبان ۱۳۴۳ علیه پذیرش لایحه ننگین کاپیتولاسیون و تسخیر لانه جاسوسی امریکای جنایتکار در ۱۳ آبان ۱۳۵۸.

نماینده مردم اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس اظهار کرد: اسناد تاریخی متقن درباره هر دو واقعه، به خوبی نشان می‌دهند که دشمنیِ امریکا با مردم بزرگ ایران برآمده از یک تقابل تمدنی است. این کشورِ برآمده از استثمار سرخپوستان و بومیانِ امریکا، از سال‌ها قبل‌تر از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، به دنبال تسلیم و تحقیر ملت بزرگ ایران است و لایحه ننگین کاپیتولاسیون، یکی از نماد‌های این تحقیر است که در نتیجه سرسپردگی حکومت طاغوتی وقت، چنین لایحه ننگینی در مجلس شورای ملی وقت مطرح شد. 

این نماینده مجلس بیان کرد: ملت بزرگ ایران در واکنش به این توهین بزرگ و ده‌ها توطئه استعماریِ دیگر که در سایه حکومت دست‌نشانده و مفلوک پهلوی پیگیری می‌شد، تصمیم گرفت استقلال و عظمتِ تاریخی خودش را در سایه اسلام ناب بازخوانی کند و به رهبری قائدِ راحل خود تصمیم گرفت تا استقلال و عظمت تمدنیِ خود را بازپس گیرد. آنها امام راحل ما را بخاطر سخنرانی افشاگرانه‌شان درباره این لایحه ننگین، در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به ترکیه تبعید کردند و مردم بزرگ ما تصمیم گرفتند تا با انقلابِ خود، به این سلطه‌ی ظالمانه پایان دهند و همین ملت، پس از پیروزی انقلاب شکومند اسلامی، با تسخیر لانه جاسوسی و پس از افشای اسناد توطئه‌ها و جنایت‌های متعدد آنها بر ضد ملت ایران، امریکای جنایتکار را برای همیشه از ایران عزیز اسلامی تبعید و اخراج کنند.

عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: ملت بزرگ ایران به رهبری امام راحل و امام شهید خود و هم‌اکنون با تبعیت کامل از رهبر عزیز، حکیم و رشید خود، همچنان بر سر تصمیم قاطع و عزم راسخِ خود ایستاده است تا آزاد و مستقل زندگی کند. این استقلال، عظمت و آزادی ملی در ذیل پرچم اسلام، صرفا از مسیر قدرت به دست می‌آید. متاسفیم که دنیای به ظاهر متمدنِ کنونی، همچنان با قانون جنگل اداره می‌شود و لذا ملت‌هایی که می‌خواهند عزیز باشند، باید قدرتمند شوند. ملت ایران تصمیم خود را در این زمینه گرفته است و جلوه‌ای از این قدرتِ درون‌زای خود را در جنگ‌های اخیر نشان داد، و هر ابزار قدرتِ دیگری که نیاز داشته باشد، بدان مجهز خواهد شد. جنگ اخیر به خوبی نشان داد که جز با زبان قدرت نمی‌توان با مستکبران سخن گفت. این زبانِ قدرت بود که ابهت پوشالی امریکا و افسانه شکست‌ناپذیریِ اولین ارتش دنیا را از بین برد و به دنیا نشان داد که امریکا صرفا یک طبل توخالی، اما پر سر و صداست و توان ایستادگی در برابر اراده ملت‌ها را ندارد.

نیکزاد گفت: رئیس‌جمهور متوهم آمریکا از دو مسیر دیپلماسی و نظامی به‌دنبال اعاده حیثیت از دست رفته خود است. همان فرد متوهمی که می‌خواست عظمت را به آمریکا برگرداند، با تحمیل هزینه‌های گزاف به اقتصاد و معیشت مردم امریکا و جهان، در دادگاه افکار عمومی مردم دنیا و مردم امریکا محاکمه می‌شود و در سخنرانی‌هایش بابت لاف‌های مکررش، هو می‌شود چرا که همه فهمیده‌اند که این سر و صداها، چیزی جز لاف در غریبی نبوده است.

نایب‌رئیس مجلس اظهار کرد: دولت امریکا و ایادی او، در موضوع تنگه هرمز، حماسه ملت مبعوث در هشت ماه حضور مستمر در خیابان‌ها، و قدرت و اراده پولادین نیرو‌های مقتدرِ مسلح ایران بزرگ اسلامی، به دیوار سخت واقعیت خورده است. آنها باید بپذیرند که راهی جز پذیرش قدرت جمهوری اسلامی ایران ندارند. آنکه در این جنگ تسلیم خواهد شد، امریکایی‌ها هستند و نه ملت ایران. شما این آرزو را با خود به گور خواهید برد و در صورت تکرار اشتباه قبلی خود در مواجهه نظامی با ملت ایران، همانگونه که در دیدار دیروزِ رهبر حکیم انقلاب با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح تاکید شده است؛ با «پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» رو‌به‌رو خواهید شد.

نماینده مردم اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس بیان کرد: دشمنان ما باید بفهمند که ملت ایران در هیچ شرایطی و تحت هیچ فشاری، تصمیمی برای مذاکره در موضوع هسته‌ای ندارد. این ملت بزرگ به دشمنان خود به اندازه‌ی کافی، فرصت مذاکره در این بخش را دادند، اما با عهدشکنی‌های مکرر و بمباران غیر قانونی بخشی از تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز مواجه شدند. اکنون این پنجره مذاکراتی به روی دشمنان ما بسته شده است، چون حرف جدیدی برای ملت ایران ندارند. 

نیکزاد تاکید کرد: اگر دشمنان ما یک بار دیگر مرتکبِ تعهدی و تجاوز مجددی شوند، ممکن است معدود پنجره‌های باقیمانده نیز بسته شود لذا عاقلانه‌ترین کار، پذیرش واقعیت‌ها و اجرای بی‌قید و شرط هفت شرط جمهوری اسلامی ایران است. اگر به دنبال پایان‌یافتن این جنگ و خروج عاقلانه از آن هستید، باید ترتیبات ایرانی تنگه هرمز را بپذیرید و شروط جمهوری اسلامی ایران را به‌طور کامل اجرا کنید.

برچسب ها: مذاکره با آمریکا ، جنگ با آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
آمریکا جهت کنترل ایران،کشور را در یک چرخه.. فشار.. مذاکره... ضربه نظامی ..نگاه خواهد داشت.‌.و با ترور مسیولان ارشد قصد داشته و دارد افراد قابل تسلیم جایگزین شوند.تا به هدف خود برسد# حفاظت از مسیولان.و حفظ تنگه هرمز.. بهمراه.سلاح هسته‌ای میتواند، این چرخه را بشکند .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
شهادت کاپیتان ایرانی در حمله آمریکا به یک کشتی در خلیج فارس
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در خرداد و اسفند ماه سال ۱۴۰۴ و هم در سال ۱۴۰۵ به همراه رژیم صهیونیستی جنایتکار و با کمک، حمایت و پشتیبانی اروپا جنایتکار و ناتو جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار به کشورمان تجاوز و حمله کردند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان هیچ تاثیری برای مردم ایران و کشور ایران ندارد و از سال ۱۳۹۲ تاکنون هم نداشته است.
مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم ایران و کشور ایران ندارد و از سال ۱۳۹۲ تاکنون هم نداشته است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
یکشنبه , ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۲
مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان هیچ تاثیری برای مردم ایران و کشور ایران ندارد و از سال ۱۳۹۲ تاکنون هم نداشته است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
یکشنبه , ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۶
اقلیم کردستان عراق از سال ۱۳۵۹ تاکنون مقر اصلی همه گروه های تروریستی تحت حمایت آمریکا و متحدانش بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
ترامپ: برای حمله به یکی دو سایت‌ هسته‌ای ایران برنامه داریم +ویدیو/ و ما هم برای حمله به همه پایگاه های آمریکا در کشورهای عربی برنامه داریم.
برای پاسخ به آمریکا حتی خارج از غرب آسیا آمادگی کامل داریم؛ تعیین زمان پایان جنگ احتمالی آینده دست ماست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
آمریکا حتی نتوانست برای چند ساعت تنگه هرمز را باز کند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
اروپا نقش کلیدی در ایجاد زمینه حمله آمریکا علیه ایران داشت
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