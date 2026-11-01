باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - انجمن شرکت‌های ذخیره‌سازی انرژی آلمان (INES) خواستار بازنگری و اصلاح سازوکار این کشور برای پر کردن مخازن و تأسیسات ذخیره‌سازی گاز شد؛ این درخواست در حالی مطرح شده که ذخایر گاز در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا پیش از آغاز فصل زمستان همچنان در سطحی بی‌سابقه پایین قرار دارد.

بر اساس آمارها، میزان ذخایر گاز آلمان تا ۳۰ اکتبر به ۶۱.۳۵ درصد رسیده است؛ رقمی که به‌مراتب پایین‌تر از هدف ۸۰ درصدی تعیین‌شده از سوی دولت برای اول نوامبر است. این وضعیت نگرانی‌ها درباره احتمال کمبود عرضه را افزایش داده، هرچند دولت آلمان اعلام کرده است که اختلالی در تأمین گاز رخ نخواهد داد.

سباستین هاینرمان، مدیرعامل انجمن اینس در بیانیه‌ای اعلام کرد: ناتوانی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای ذخایر نشان می‌دهد که باید تضمین تأمین گاز برای زمستان‌های آینده با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود که آمادگی وزارت اقتصاد فدرال آلمان برای بررسی الزام تأمین‌کنندگان به پر کردن مخازن، اقدامی درست و مهم است.

جنگ علیه ایران و تأثیر آن بر افزایش قیمت انرژی، عامل اصلی کاهش ذخایر گاز عنوان شده است؛ به‌طوری‌که پر کردن مخازن در فصل تابستان از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نبوده و با دشواری‌هایی همراه شده است.

همچنین اتحادیه اروپا در پی جنگ اوکراین، واردات گاز طبیعی از روسیه را مشمول تحریم کرده است.

منبع: الجزیره