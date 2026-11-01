باشگاه خبرنگاران جوان -سید محمد سعادتی،مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی قم گفت : پنبه از جمله گیاهان راهبردی بخش کشاورزی است که محصول تولیدی آن در صنایع مختلف، به‌ویژه صنایع نساجی، کاربرد دارد و از این رو توسعه کشت و افزایش کمی و کیفی تولید آن از جمله برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان قم با مشارکت بهره‌برداران است.

وی در خصوص سطح زیر کشت پنبه در استان افزود: امسال پنبه در سطح ۳۱۵ هکتار از اراضی کشاورزی قم کشت شده و برداشت این محصول معمولا از آبان‌ماه آغاز می‌شود.

وی با اشاره به الگوی کشت پنبه در قم و توجه به موضوع مهم ارتقا بهره‌وری در بخش کشاورزی استان گفت: حدود ۷۰ درصد از کشت پنبه در قم به‌صورت توأم با طالبی انجام می‌شود.

سعادتی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد سطح زیر کشت پنبه استان در شهرستان جعفرآباد قرار دارد، گفت: پنبه‌کاران قمی بیشتر از کشاورزان باسابقه و باتجربه هستند که سال‌ها در زمینه تولید این محصول فعالیت دارند.

منبع:سازمان جهاد کشاورزی قم