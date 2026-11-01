شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در وجه گندمکاران روستای نظرخوانی از توابع شهرستان علی آباد کتول ابراز نارضایتی کررد

باشگاه خبرنگاران جوان - گندم یکی از مهمترین محصولات کشاورزی است و از مهمترین ارکان کشاورزی محسوب می‌شود. تولید این محصول برای کشاورزان با چالش‌های متعددی روبه‌رو هراه بوده، که یکی از مهم‌ترین آنها، تأخیر در پرداخت مطالباتشان است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت پول گندمکاران روستای کوچک نظرخانی از توابع شهرستان علی آباد کتول استان گلستان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام بنده از روستای نظرخوانی از توابع شهرستان علی آباد کتول استان گلستان هستیم، از بس یک جکه تیکه پول ما را پرداخت کردند، که متوجه خرج شدن آن نشدم. الان برای کاشت بذر گندم دستم خالی است 
لااقل موقع کاشت گندم هوای کشاورزی که برای کاشت بذر گندم با مشکل مالی رو‌به‌رو است، را حمایت کنید.
برای کود دولت کمک می‌کرد و به صورت اقساطی جنس میداد هوای کشاورز داشت و موقعه و آخر سر از پول گندمی که به خود دولت میفروشیم آخر سر کسر می‌کرد. لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: طلب گندمکاران ، تاخیر در پرداخت ، سوژه خبری
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