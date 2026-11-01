رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز با تأکید بر نقش کلیدی مدارس در فرهنگ‌سازی ایمنی، از اجرای مانورهای عملی پناه‌گیری با هدف تبدیل آموزش‌های نظری به مهارت‌های کاربردی برای دانش‌آموزان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز از برگزاری مانور پناه‌گیری در مدرسه با محوریت آمادگی در شرایط بحران نظامی، هم‌زمان با هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵ و با یادمان شهید دکتر فریدون عباسی خبر داد.

امید جابری، با اشاره به اهمیت آموزش همگانی در کاهش آسیب‌پذیری جامعه در برابر تهدید‌های نوین اظهار کرد: یکی از ارکان اساسی پدافند غیرعامل، ارتقای سطح آگاهی و آمادگی عمومی برای مواجهه صحیح با شرایط اضطراری است.

او افزود: مدارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محیط‌های تجمع دانش‌آموزان، جایگاه ویژه‌ای در آموزش اصول ایمنی و فرهنگ‌سازی در حوزه پدافند غیرعامل دارند و اجرای مانور‌های عملی می‌تواند ضمن آشنایی دانش‌آموزان با رفتار‌های صحیح هنگام بروز بحران، میزان آمادگی و تاب‌آوری آنان را افزایش دهد.

رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز، توسعه آموزش‌های کاربردی و ترویج فرهنگ پیشگیری و آمادگی در میان اقشار مختلف جامعه است؛ چراکه آگاهی و توانمندسازی مردم، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات و صیانت از جان شهروندان دارد.

در ادامه این برنامه، محمد میرزایی، کارشناس پدافند غیرعامل شهرداری شیراز، با تشریح اهداف اجرای مانور پناه‌گیری در مدارس گفت: در شرایط بحران نظامی، آشنایی با اصول پناه‌گیری، شناسایی فضا‌های امن، حفظ خونسردی، پرهیز از رفتار‌های هیجانی و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی از جمله مهارت‌های ضروری است که باید به دانش‌آموزان آموزش داده شود.

او گفت: این مانور با هدف تبدیل آموزش‌های نظری به مهارت‌های عملی و ایجاد آمادگی ذهنی و رفتاری در دانش‌آموزان اجرا شده است.

میرزایی با تأکید بر ضرورت استمرار آموزش‌های پدافند غیرعامل در محیط‌های آموزشی خاطرنشان کرد: آموزش مؤثر زمانی تحقق پیدا می‌کند که افراد بتوانند آموخته‌های خود را در موقعیت‌های واقعی به کار بگیرند. دانش‌آموزان نیز می‌توانند با انتقال آموخته‌های خود به خانواده‌ها، نقش مؤثری در گسترش فرهنگ ایمنی و آمادگی عمومی ایفا کنند. تحقق پدافند مردم‌محور مستلزم مشارکت آگاهانه همه اقشار جامعه و نهادینه‌سازی فرهنگ آمادگی در برابر تهدیدهاست.

بنابراین گزارش، این مانور با همکاری دبیرستان دخترانه برادران ابراهیمی، آموزش‌وپرورش، جمعیت هلال‌احمر، سازمان خدمات ایمنی و آتش‌نشانی شهرداری شیراز و نیروی انتظامی و در چارچوب برنامه‌های هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵ و با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» برگزار شد.

منبع: شهرداری شیراز 

برچسب ها: بحران ، ارتقا ، تاب آوری ، دانش آموزان ، شهرداری شیراز ، پدافند غیرعامل
خبرهای مرتبط
مدیریت هماهنگ ضرورت پدافند غیرعامل
راز تاب‌آوری شبکه‌های مردمی دهه ۶۰ چه بود؟
نشست شورای پدافند غیرعامل استان برای مقابله با تهدیدات زیستی و سایبری در مهاباد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آماده‌باش آرامستان‌های شیراز برای بارندگی‌های شدید/بررسی میدانی سیستم‌های هدایت آب در بهشت احمدی
ظرفیت‌سازی نوین در طیور فارس؛ ۱۰ واحد پرورش بلدرچین اقتصادساز شدند
موج ناآرام در آسمان فارس؛ از رعد و برق تا بارس‌های نقطه‌ای
از کشف مزرعه ماینر تا احتکار پتو و بالش
اتصال دانش‌بنیان‌ها به زنجیره تأمین پتروشیمی؛ پتروفن ۱۴۰۵ در شیراز کلید می‌خورد
تدوین سند ۲۰ ساله سومین حرم اهل‌بیت (ع) در شیراز
تداوم پخت نان خط قرمز پدافند غیرعامل است / ثبت عملکرد موفق فارس در طرح شهید آبشناسان
از رشد ۷۰ درصدی درآمدها تا ورود به صنایع پیشرفته
آخرین اخبار
از رشد ۷۰ درصدی درآمدها تا ورود به صنایع پیشرفته
از کشف مزرعه ماینر تا احتکار پتو و بالش
موج ناآرام در آسمان فارس؛ از رعد و برق تا بارس‌های نقطه‌ای
اتصال دانش‌بنیان‌ها به زنجیره تأمین پتروشیمی؛ پتروفن ۱۴۰۵ در شیراز کلید می‌خورد
آماده‌باش آرامستان‌های شیراز برای بارندگی‌های شدید/بررسی میدانی سیستم‌های هدایت آب در بهشت احمدی
تدوین سند ۲۰ ساله سومین حرم اهل‌بیت (ع) در شیراز
تداوم پخت نان خط قرمز پدافند غیرعامل است / ثبت عملکرد موفق فارس در طرح شهید آبشناسان
ظرفیت‌سازی نوین در طیور فارس؛ ۱۰ واحد پرورش بلدرچین اقتصادساز شدند
بوانات و سپیدان در صدر تولید گردوی فارس/ ۱۲ هزار تن محصول روانه بازار شد
شیراز آماده راهپیمایی ۱۳ آبان می‌شود؛ استقبال از پیکر ۲۰ شهید گمنام در دروازه قرآن
مدارس شیراز در مسیر آمادگی؛ برگزاری مانور پناه‌گیری با رویکرد پدافند مردم‌محور
سایه «ال‌نینو» بر سر شیراز؛ رودخانه‌های کلانشهر لایروبی شدند
ابلاغ نرخ جدید نان فانتزی و باگت در شیراز